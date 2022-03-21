В Черниговской области сокращают комендантский час

Каждая община может индивидуально установить комендантский час по согласованию с районной военной администрацией Фото: Чернігів Оперативний / Telegram

"Вчера я изменил комендантский час: с 20.00 до 6.00, с сегодняшнего дня. Это вопрос более практичный. Увеличивается световой день, и нужно работать дольше. Каждая община может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании с районной военной администрацией", – отметил Чаус.

Комендантский час в Черниговской области ввели 24 февраля, временные рамки менялись в зависимости от ситуации. С 3 марта и до сегодняшнего дня комендантский час длился с 18.00 до 6.00.

В Чернигове, по словам главы области, разгружается очередная партия гуманитарной помощи. Ею обеспечены, в частности, Нежин, Прилуки и почти все населенные пункты, где существует потребность, но есть и исключения.

"Не хочу называть населенные пункты, особенно те, где враг находится, мы и туда доезжаем. Несколько населенных пунктов без изменений, остаются недоступными, к сожалению. И там наши люди. Я понимаю, как им там тяжело. Я уверен, что это ненадолго", – отметил Чаус.

В областном центре, по его словам, "стандартно" что-то гремит.

"Прилетают снаряды в гражданскую инфраструктуру. Немного достается Нежину тоже. По другим общинам ситуация без изменений. На фронте ситуация также без изменений: мы наносим мощные удары по вражеским позициям и уверен, что очень скоро нас ждет победа, – сказал руководитель ОВА. – Без паники каждый делает свою работу: Вооруженные силы воюют, волонтеры доставляют помощь, власти обеспечивают жизнедеятельность инфраструктуры (насколько это возможно). Еще раз спасибо коммунальщикам и аварийным бригадам за их самоотверженность, труд и героизм. Верю в Бога и Вооруженные силы Украины".



Война России против Украины. Главное (обновляется)