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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области сокращают комендантский час

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Каждая община может индивидуально установить комендантский час по согласованию с районной военной администрацией
Каждая община может индивидуально установить комендантский час по согласованию с районной военной администрацией
Фото: Чернігів Оперативний / Telegram

В Черниговской области изменили расписание для комендантского часа. С понедельника, 21 марта, он будет длиться с 20.00 до 6.00. Такое решение принял глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он пояснил в своем Telegram, что причиной стало увеличение светового дня.

"Вчера я изменил комендантский час: с 20.00 до 6.00, с сегодняшнего дня. Это вопрос более практичный. Увеличивается световой день, и нужно работать дольше. Каждая община может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании с районной военной администрацией", – отметил Чаус.

Комендантский час в Черниговской области ввели 24 февраля, временные рамки менялись в зависимости от ситуации. С 3 марта и до сегодняшнего дня комендантский час длился с 18.00 до 6.00.

В Чернигове, по словам главы области, разгружается очередная партия гуманитарной помощи. Ею обеспечены, в частности, Нежин, Прилуки и почти все населенные пункты, где существует потребность, но есть и исключения. 

"Не хочу называть населенные пункты, особенно те, где враг находится, мы и туда доезжаем. Несколько населенных пунктов без изменений, остаются недоступными, к сожалению. И там наши люди. Я понимаю, как им там тяжело. Я уверен, что это ненадолго", – отметил Чаус.

В областном центре, по его словам, "стандартно" что-то гремит.

"Прилетают снаряды в гражданскую инфраструктуру. Немного достается Нежину тоже. По другим общинам ситуация без изменений. На фронте ситуация также без изменений: мы наносим мощные удары по вражеским позициям и уверен, что очень скоро нас ждет победа, – сказал руководитель ОВА. – Без паники каждый делает свою работу: Вооруженные силы воюют, волонтеры доставляют помощь, власти обеспечивают жизнедеятельность инфраструктуры (насколько это возможно). Еще раз спасибо коммунальщикам и аварийным бригадам за их самоотверженность, труд и героизм. Верю в Бога и Вооруженные силы Украины".


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Чернигове продолжаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам. От обстрелов пострадала в том числе опорная больница №2.

С начала вторжения РФ в Украину (24 февраля), по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.

16 марта российские оккупанты обстреляли людей в Чернигове, стоявших в очереди за хлебом, погибли не менее 10 человек.

17 марта в Чернигове обнаружили тела 53 погибших.

Теги: Чернигов, комендантский час, Черниговская область, война России против Украины, Вячеслав Чаус, российские оккупанты
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