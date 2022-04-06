Оккупанты завершают перегруппировку выведенных в РФ войск – Генштаб

Основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на наступлении в Донецкой области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Отмечается, что оккупанты проводят перегруппировку войск и разведку, пытаясь улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

При этом ВСУ выбили российских оккупантов из села Осокоровка в Херсонской области.

"Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей РФ", – говорится в сообщении.

Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области Беларуси, также завершают перегруппировку. Их привозят на железнодорожные станции для загрузки и последующей передислокации.

Россияне продолжают готовить и перемещать подразделения вооруженных сил на территорию Украины.

"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в целях прорыва обороны группировки Объединенных сил на донецком направлении... Продолжается штурм города Мариуполь, противник активно применяет авиацию", – говорится в сообщении.

Россияне вели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, пытались проводить и штурм, но безуспешно.

На слобожанском направлении россияне продолжают блокировать Харьков. Оккупанты обстреливают город, чаще ночью, из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе Изюма россияне сейчас не ведут активных действий, проводят перегруппировку.

"Для повышения оперативности перебрасывания военных грузов враг приступил к использованию железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (РФ) на железнодорожную станцию Купянск (Украина)", – отметили в Генштабе.

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