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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек – Гайдай

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Среди попавших под обстрел зданий ни одного военного объекта, отметили в администрации
Среди попавших под обстрел зданий – ни одного военного объекта, отметили в администрации
Фото: Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты днем 6 апреля обстреляли из артиллерии Северодонецк Луганской области, число жертв устанавливается. Об этом написал в Telegram руководитель Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Обстреляны были старые районы города, уточнил глава ОВА.

"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачены сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области", – написал он.

Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. 

Также россияне, по его информации, обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

За прошлые сутки, по информации Гайдая на утро 6 апреля, россияне обстреляли села и города Луганской области 81 раз – из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и с помощью авиации. 

Под огонь россиян попали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое, Новодружеск. В результате обстрелов повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, частные и многоэтажные дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.

Ключевая задача, которую сейчас ставит перед собой РФ, – окружение ВСУ на востоке Украины. Об этом 4 апреля заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить о стойкости и мужестве людей, защищающих город. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал он.

Гайдай призывает всех жителей области эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Теги: Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, артиллерия, Сергей Гайдай, Золотое, Горное, обстрелы, война России против Украины, Кременная, Новодружеск, российские оккупанты
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