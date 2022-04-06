Россияне обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек – Гайдай

Среди попавших под обстрел зданий – ни одного военного объекта, отметили в администрации Фото: Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА) / Telegram

Обстреляны были старые районы города, уточнил глава ОВА.

"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачены сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области", – написал он.

Спасатели гасят пламя и разбирают завалы.

Также россияне, по его информации, обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

За прошлые сутки, по информации Гайдая на утро 6 апреля, россияне обстреляли села и города Луганской области 81 раз – из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и с помощью авиации.

Под огонь россиян попали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое, Новодружеск. В результате обстрелов повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, частные и многоэтажные дома.

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