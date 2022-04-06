Россияне обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек – Гайдай

Обстреляны были старые районы города, уточнил глава ОВА.
"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачены сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области", – написал он.
Спасатели гасят пламя и разбирают завалы.
Также россияне, по его информации, обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.
За прошлые сутки, по информации Гайдая на утро 6 апреля, россияне обстреляли села и города Луганской области 81 раз – из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и с помощью авиации.
Под огонь россиян попали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое, Новодружеск. В результате обстрелов повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, частные и многоэтажные дома.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.
Ключевая задача, которую сейчас ставит перед собой РФ, – окружение ВСУ на востоке Украины. Об этом 4 апреля заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить о стойкости и мужестве людей, защищающих город. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал он.
Гайдай призывает всех жителей области эвакуироваться, пока есть такая возможность.