РФ потеряла контроль над тремя населенными пунктами в Украине, в Тирасполе готовят аэродром для приема самолетов из РФ – сводка Генштаба

Сохраняется угроза ракетных ударов с моря, воздуха и земли, говорится в сводке. По информации Генштаба:

на южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение – не исключается использование территории Приднестровья для поддержки наступательной операции, аэродром в Тирасполе готовят к приему самолетов; также на этом направлении оккупанты восстанавливают свою боеспособность и занимаются инженерным оборудованием позиций, терроризируют жителей временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области;

направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение – не исключается использование территории Приднестровья для поддержки наступательной операции, аэродром в Тирасполе готовят к приему самолетов; также на этом направлении оккупанты восстанавливают свою боеспособность и занимаются инженерным оборудованием позиций, терроризируют жителей временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области; на волынском направлении нет признаков формирования группировок для наступления, подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы;

направлении нет признаков формирования группировок для наступления, подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы; на полесском направлении активных действий оккупанты не совершали, выведенные с территории Украины подразделения восстанавливаются в Беларуси, не исключается, что часть из них там останется;

направлении активных действий оккупанты не совершали, выведенные с территории Украины подразделения восстанавливаются в Беларуси, не исключается, что часть из них там останется; на северском направлении тоже продолжается восстановление оккупантов, которые ранее были выведены в Курскую и Брянскую области РФ;

направлении тоже продолжается восстановление оккупантов, которые ранее были выведены в Курскую и Брянскую области РФ; на слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам. в направлении Изюма Харьковской области оккупанты не оставляют намерений по созданию ударной группировки и продолжения наступления в направлении Барвинково Харьковской области и Славянска Донецкой области;

Харьковской области оккупанты не оставляют намерений по созданию ударной группировки и продолжения наступления в направлении Барвинково Харьковской области и Славянска Донецкой области; на донецком направлении оккупанты безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение и штурмовать населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.

"Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более 40 суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков. [...] Враг в результате наступательных действий Вооруженных сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка [Херсонской области]. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка", – говорится в сводке.

Воздушные силы ВСУ за прошлые сутки уничтожили восемь крылатых ракет, авиация поддерживала наземные силы обороны и наносила удары по позициям оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)