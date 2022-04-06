РФ потеряла контроль над тремя населенными пунктами в Украине, в Тирасполе готовят аэродром для приема самолетов из РФ – сводка Генштаба

Сохраняется угроза ракетных ударов с моря, воздуха и земли, говорится в сводке. По информации Генштаба:
"Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более 40 суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков. [...] Враг в результате наступательных действий Вооруженных сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка [Херсонской области]. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка", – говорится в сводке.
Воздушные силы ВСУ за прошлые сутки уничтожили восемь крылатых ракет, авиация поддерживала наземные силы обороны и наносила удары по позициям оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 5 апреля, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщили в Генштабе.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.