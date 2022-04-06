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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ потеряла контроль над тремя населенными пунктами в Украине, в Тирасполе готовят аэродром для приема самолетов из РФ – сводка Генштаба

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Сегодня идет 42-й день войны
Сегодня идет 42-й день войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

6 апреля начались 42-е сутки вторжения России в Украину, оккупанты продолжают готовить наступление с целью захвата Донбасса. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

Сохраняется угроза ракетных ударов с моря, воздуха и земли, говорится в сводке. По информации Генштаба:

  • на южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение – не исключается использование территории Приднестровья для поддержки наступательной операции, аэродром в Тирасполе готовят к приему самолетов; также на этом направлении оккупанты восстанавливают свою боеспособность и занимаются инженерным оборудованием позиций, терроризируют жителей временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области;
  • на волынском направлении нет признаков формирования группировок для наступления, подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы;
  • на полесском направлении активных действий оккупанты не совершали, выведенные с территории Украины подразделения восстанавливаются в Беларуси, не исключается, что часть из них там останется;
  • на северском направлении тоже продолжается восстановление оккупантов, которые ранее были выведены в Курскую и Брянскую области РФ;
  • на слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.
  • в направлении Изюма Харьковской области оккупанты не оставляют намерений по созданию ударной группировки и продолжения наступления в направлении Барвинково Харьковской области и Славянска Донецкой области;
  • на донецком направлении оккупанты безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение и штурмовать населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.

"Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более 40 суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков. [...] Враг в результате наступательных действий Вооруженных сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка [Херсонской области]. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка", – говорится в сводке. 

Воздушные силы ВСУ за прошлые сутки уничтожили восемь крылатых ракет, авиация поддерживала наземные силы обороны и наносила удары по позициям оккупантов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 5 апреля, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщили в Генштабе. 

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Приднестровье, Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, Мариуполь, Северодонецк, Рубежное, Попасная, артиллерия, Минобороны, Новотошковское, ВСУ, Тирасполь, война России против Украины, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
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