Войска РФ имеют частичный успех в двух населенных пунктах – Генштаб ВСУ

"Противник пытается улучшить положение подразделений в таврическом и южнобужском операционных районах. Продолжается перемещение выведенных из Полесья и с северского направления подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск", – рассказали в Генштабе.

Оккупанты перемещают технику и вооружение по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Мозырь и Ельск для погрузки на эшелоны, отмечают украинские военные.

Также значительная часть самолетов и вертолетов перебазирована из Беларуси обратно в РФ.

"Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов", – сказано в сводке.

Оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города, сообщили в Генштабе.

Согласно сводке, оккупанты в попытках взять под свой контроль населенные пункты на юге и востоке Украины добились "частичного успеха" в районе двух сел.

"В направлении Славянска враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. На Южнобугском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех", – говорится в сообщении.

В Луганской и Донецкой областях войска РФ обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани Николаевской области, нанесли массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю Донецкой области. Оккупанты пытались вести штурм возле населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасная, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка, но успеха не добились. В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, оккупанты вели артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры.

Николаев российские оккупанты обстреляли, применяя кассетные снаряды. Под огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница, есть погибшие и раненые, среди них – дети, сообщили в Генштабе.

"Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины", – резюмировали авторы сводки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)