The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видны тела погибших на улицах задолго до ухода российских военных из города

Журналисты AFP видели не менее 20 тел в гражданской одежде только на одной из улиц Бучи. Мэр Бучи Анатолий Федорук говорил агентству, что эти люди были расстреляны. Он сообщал, что по состоянию на вечер 2 апреля найдено около 280 погибших местных жителей, похороненных в братских могилах.

Минобороны РФ в своем Telegram-канале 3 апреля обнародовало заявление, в котором назвало фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", а тела, которые показаны на фото и видео "по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь". По утверждению оккупантов, они "полностью вышли из Бучи еще 30 марта".

Издание The New York Times сопоставило спутниковые снимки, которые были сделаны в период, когда в Буче находились войска РФ, с видео, снятым в городе уже после вывода войск.

Согласно спутниковым снимкам, первые тела на улицах Бучи начали появляться 9 марта. Как минимум 11 тел находились на Яблонской улице с 11 марта и находились в таком положении более трех недель. Тела погибших появлялись на улицах Бучи и позже – спутниковые снимки зафиксировали еще три тела в период 20–21 марта.

Скриншот: nytimes.com

Издание, рассуждая о причинах гибели мирных жителей города, отмечает, что некоторые из них лежат возле объектов, которые вероятно являются воронками от взрывов, другие – рядом с брошенными автомобилями и велосипедами, у части их них были связаны руки белой тканью.

Видео из материала The New York Times опубликовали в Twitter.

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New York Times показала, что на спутниковых снимках Maxar убитые гражданские на улице в Буче лежат с 19 марта.https://t.co/AXXVwJpU7s pic.twitter.com/SzPm0eFMB0 — Рустем Адагамов (@adagamov) April 4, 2022