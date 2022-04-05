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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видны тела погибших на улицах задолго до ухода российских военных из города

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Спутниковый снимок сделан 31 марта, он показывает Яблонскую улицу Бучи, объекты на дороге - тела погибших
Спутниковый снимок сделан 31 марта, он показывает Яблонскую улицу Бучи, объекты на дороге - тела погибших
Фото: ЕРА

4 апреля газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки, на которых видны улицы города Буча Киевской области, доказывающие, что тела погибших на улицах появились задолго до ухода российских оккупантов из города.

Журналисты AFP видели не менее 20 тел в гражданской одежде только на одной из улиц Бучи. Мэр Бучи Анатолий Федорук говорил агентству, что эти люди были расстреляны. Он сообщал, что по состоянию на вечер 2 апреля найдено около 280 погибших местных жителей, похороненных в братских могилах. 

Минобороны РФ в своем Telegram-канале 3 апреля обнародовало заявление, в котором назвало фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", а тела, которые показаны на фото и видео "по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь". По утверждению оккупантов, они "полностью вышли из Бучи еще 30 марта". 

Издание The New York Times сопоставило спутниковые снимки, которые были сделаны в период, когда в Буче находились войска РФ, с видео, снятым в городе уже после вывода войск.

Согласно спутниковым снимкам, первые тела на улицах Бучи начали появляться 9 марта. Как минимум 11 тел находились на Яблонской улице с 11 марта и находились в таком положении более трех недель. Тела погибших появлялись на улицах Бучи и позже – спутниковые снимки зафиксировали еще три тела в период 20–21 марта. 

Скриншот: nytimes.com
Скриншот: nytimes.com

Издание, рассуждая о причинах гибели мирных жителей города, отмечает, что некоторые из них лежат возле объектов, которые вероятно являются воронками от взрывов, другие – рядом с брошенными автомобилями и велосипедами, у части их них были связаны руки белой тканью. 

Видео из материала The New York Times опубликовали в Twitter. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска зашли в Бучу в первые дни войны РФ против Украины. Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, что Буча пока контролируется противником. "Там закрепилась Росгвардия, идет постоянный минометный обстрел, в первую очередь – по логистическим трассам, откуда можно зайти, подойти", – сказал Павлюк.

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что город освобожден от оккупантов, но там еще опасно находиться – в городе много мин и растяжек, оставленных войсками РФ. 

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации около 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: спутник, Буча, война России против Украины, минобороны РФ, погибшие, Анатолий Федорук, фото, российские оккупанты
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