The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видны тела погибших на улицах задолго до ухода российских военных из города

Журналисты AFP видели не менее 20 тел в гражданской одежде только на одной из улиц Бучи. Мэр Бучи Анатолий Федорук говорил агентству, что эти люди были расстреляны. Он сообщал, что по состоянию на вечер 2 апреля найдено около 280 погибших местных жителей, похороненных в братских могилах.
Минобороны РФ в своем Telegram-канале 3 апреля обнародовало заявление, в котором назвало фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", а тела, которые показаны на фото и видео "по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь". По утверждению оккупантов, они "полностью вышли из Бучи еще 30 марта".
Издание The New York Times сопоставило спутниковые снимки, которые были сделаны в период, когда в Буче находились войска РФ, с видео, снятым в городе уже после вывода войск.
Согласно спутниковым снимкам, первые тела на улицах Бучи начали появляться 9 марта. Как минимум 11 тел находились на Яблонской улице с 11 марта и находились в таком положении более трех недель. Тела погибших появлялись на улицах Бучи и позже – спутниковые снимки зафиксировали еще три тела в период 20–21 марта.
Издание, рассуждая о причинах гибели мирных жителей города, отмечает, что некоторые из них лежат возле объектов, которые вероятно являются воронками от взрывов, другие – рядом с брошенными автомобилями и велосипедами, у части их них были связаны руки белой тканью.
Видео из материала The New York Times опубликовали в Twitter.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
New York Times показала, что на спутниковых снимках Maxar убитые гражданские на улице в Буче лежат с 19 марта.https://t.co/AXXVwJpU7s pic.twitter.com/SzPm0eFMB0— Рустем Адагамов (@adagamov) April 4, 2022
Российские войска зашли в Бучу в первые дни войны РФ против Украины. Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, что Буча пока контролируется противником. "Там закрепилась Росгвардия, идет постоянный минометный обстрел, в первую очередь – по логистическим трассам, откуда можно зайти, подойти", – сказал Павлюк.
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что город освобожден от оккупантов, но там еще опасно находиться – в городе много мин и растяжек, оставленных войсками РФ.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации около 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.