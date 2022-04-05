Зеленский: Во многих освобожденных селах российские оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации

"Посетил наши города Киевской области, которые мы освободили от оккупантов. Стоянка, Ирпень, Буча. Конечно, сейчас эта местность смотрится уже не так, как вчера. Тела убитых людей, убитых украинцев уже унесли с большинства улиц. Но во дворах, в домах убитые остаются. Города просто разбиты. На дорогах сожжена военная техника, разбиты и расстреляны машины. Особенно трудно смотреть на следы шаров на машинах с надписью "Дети", – заявил президент.
Он отметил, что Украина только начала расследования всех военных преступлений российских оккупантов.
"К настоящему времени только в одной Буче известно о более 300 убитых и замученных людей. Вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. И это только один город. Одна из многих украинских общин, которую удалось захватить российским военным. Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше. Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад. Безусловно, это будет ответственность для оккупантов", – заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина делает все, чтобы поскорее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям.
"Все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Европейским союзом и международными институтами, в частности с Международным уголовным судом", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил войну Украине утром 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 3 апреля, подтверждены 1417 жертв и 2038 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.