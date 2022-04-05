Зеленский: Во многих освобожденных селах российские оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации

Зеленский: Особенно трудно смотреть на следы шаров на машинах с надписью "Дети" Фото: president.gov.ua

"Посетил наши города Киевской области, которые мы освободили от оккупантов. Стоянка, Ирпень, Буча. Конечно, сейчас эта местность смотрится уже не так, как вчера. Тела убитых людей, убитых украинцев уже унесли с большинства улиц. Но во дворах, в домах убитые остаются. Города просто разбиты. На дорогах сожжена военная техника, разбиты и расстреляны машины. Особенно трудно смотреть на следы шаров на машинах с надписью "Дети", – заявил президент.

Он отметил, что Украина только начала расследования всех военных преступлений российских оккупантов.

"К настоящему времени только в одной Буче известно о более 300 убитых и замученных людей. Вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. И это только один город. Одна из многих украинских общин, которую удалось захватить российским военным. Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше. Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад. Безусловно, это будет ответственность для оккупантов", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина делает все, чтобы поскорее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям.

"Все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Европейским союзом и международными институтами, в частности с Международным уголовным судом", – добавил он.

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