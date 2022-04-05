Гордон: Путин врет, когда говорит, что украинцы и русские – один народ

Гордон назвал Россию "страной-фейком", жители которой ни на что не способны Фото: ЕРА

Речь об этом зашла после вопроса телеведущей, верит ли он, что когда-либо россияне покаются за агрессию против Украины, как в свое время Германия покаялась за произошедшее во время Второй мировой войны.

"Украина от нее просто генетически ушла, потому что мы западнее географически и мы другие. Путин врет, когда говорит, что украинцы и русские – один народ. И белорусы – не один народ с ними – это все три разных народа. Способны ли русские на покаяние? Я в этом глубоко сомневаюсь", – сказал Гордон.

Он считает, что россияне "не способны ни на что".

"Они не способны быть людьми. Они способны только ненавидеть и срать в чистых домах украинских граждан, которые вынуждены были их оставить, когда эта орда пришла сюда. Это все, на что они способны. Они же миру ничего не дали", – заявил журналист.

По его словам, Россия – это "страна-фейк, не способная ни на что, огромная бензоколонка, у которой, кроме мнимого величия, которое у них в жопе играет, и нефти и газа, ни хрена нет, но самомнение велико".

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