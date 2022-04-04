Гордон: Когда мир видит кадры из Бучи, бл...довать уже не получится. Это Сребреница и Бабий Яр

"Надо говорить о том, что сегодня РФ ежедневно зарабатывает почти $1 млрд на продаже своей энергетики, нефти и так далее. Поэтому сегодня говорить о том, что санкции так уж работают, не приходится. Нужно нефтяное эмбарго, нужно наказывать все третьи страны, которые пытаются торговать с РФ в обход санкций цивилизованных стран запада... Понимаете, когда мир видит эти кадры, бл...довать миру уже не получится. Кадры Бучи – это Сребреница вторая, это геноцид, это Бабий Яр. Я не знаю, с чем сравнить это", – заявил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 3 апреля, подтверждены 1417 жертв и 2038 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.