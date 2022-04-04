МИД ФРГ объявил 40 сотрудников посольства РФ персонами нон грата в Германии – СМИ

Сотрудники посольства РФ в Германии ежедневно работали против свободы и единения немецкого общества, отметила Бербок Фото: EPA

Отмечается, что в понедельник в МИД Германии был вызван посол России Сергей Нечаев, ему сообщили, что 40 российских дипломатов объявлены нежелательными лицами в ФРГ и должны покинуть страну в ближайшие пять дней.

"Федеральное правительство сегодня приняло решение объявить нежелательными существенное число сотрудников российского посольства, которые здесь, в Германии, ежедневно работали против нашей свободы и единения нашего общества. Их работа – это угроза для тех, кто ищет у нас защиты. Мы не будем этого терпеть. Мы сообщили об этом российскому послу сегодня днем", – заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует пресс-служба ведомства.

При этом Бербок не уточнила число российских дипломатов, высылаемых из ФРГ.

По словам главы МИД Германии, фотографии из Бучи "свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следит за его пропагандой, о стремлении к уничтожению, которое не знает границ".

"Мы еще больше ужесточим действующие санкции против России, решительно увеличим нашу поддержку украинских Вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО", – подчеркнула Бербок.

4 апреля Bild со ссылкой на собственные источники сообщал, что в ближайшее время Германия вышлет из страны до 100 российских дипломатов, причастных к шпионажу.

После масштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, из европейских стран начали активно высылать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В частности, 29 марта об этом объявили в Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Чехии.