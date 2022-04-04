МИД ФРГ объявил 40 сотрудников посольства РФ персонами нон грата в Германии – СМИ

Отмечается, что в понедельник в МИД Германии был вызван посол России Сергей Нечаев, ему сообщили, что 40 российских дипломатов объявлены нежелательными лицами в ФРГ и должны покинуть страну в ближайшие пять дней.
"Федеральное правительство сегодня приняло решение объявить нежелательными существенное число сотрудников российского посольства, которые здесь, в Германии, ежедневно работали против нашей свободы и единения нашего общества. Их работа – это угроза для тех, кто ищет у нас защиты. Мы не будем этого терпеть. Мы сообщили об этом российскому послу сегодня днем", – заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует пресс-служба ведомства.
При этом Бербок не уточнила число российских дипломатов, высылаемых из ФРГ.
По словам главы МИД Германии, фотографии из Бучи "свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следит за его пропагандой, о стремлении к уничтожению, которое не знает границ".
"Мы еще больше ужесточим действующие санкции против России, решительно увеличим нашу поддержку украинских Вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО", – подчеркнула Бербок.
4 апреля Bild со ссылкой на собственные источники сообщал, что в ближайшее время Германия вышлет из страны до 100 российских дипломатов, причастных к шпионажу.
После масштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, из европейских стран начали активно высылать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В частности, 29 марта об этом объявили в Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Чехии.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.