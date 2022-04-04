Дуда: Фотографии из Бучи отбрасывают идею компромисса. Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие

Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Фотографии из Бучи отбрасывают убеждение, что мы должны искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины, прежде всего, нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", – подчеркнул Дуда.
Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.