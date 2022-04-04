Maxar опубликовала спутниковые снимки территории Храма всех святых в Буче. Там нашли массовые захоронения жертв российских оккупантов

Спутниковые снимки показывают траншею с телами погибших длиной примерно 14 метров, вырытую на территории церкви. Как уточнили в Maxar Technologies, снимки сделаны 31 марта.
"Спутниковые снимки Maxar показывают, что первые признаки раскопок были 10 марта", – пишет Миллер.
Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 3, 2022
Журналисты Reuters, посетившие Бучу 2 апреля, рассказали, что видели тела, лежащие на улицах города. Братская могила в одной церкви была все еще открыта, руки и ноги торчали из наваленной сверху красной глины. Была ли это та сама могила со спутниковых фото в Reuters не смогли опознать.
Скорее всего, на спутниковых снимках изображена братская могила, о которой 12 марта сообщал первый заместитель председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский. Только 10 марта в ней похоронили 67 человек.
Фото из этой братской могилы в Twitter опубликовал журналист CNN Фредерик Пляйтген.
We were there today. pic.twitter.com/9TWjdTfki7— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) April 3, 2022
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.