Maxar опубликовала спутниковые снимки территории Храма всех святых в Буче. Там нашли массовые захоронения жертв российских оккупантов

Спутниковые снимки показывают траншею с телами погибших длиной примерно 14 метров, вырытую на территории церкви. Как уточнили в Maxar Technologies, снимки сделаны 31 марта.

"Спутниковые снимки Maxar показывают, что первые признаки раскопок были 10 марта", – пишет Миллер.

Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7 — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 3, 2022

Журналисты Reuters, посетившие Бучу 2 апреля, рассказали, что видели тела, лежащие на улицах города. Братская могила в одной церкви была все еще открыта, руки и ноги торчали из наваленной сверху красной глины. Была ли это та сама могила со спутниковых фото в Reuters не смогли опознать.

Скорее всего, на спутниковых снимках изображена братская могила, о которой 12 марта сообщал первый заместитель председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский. Только 10 марта в ней похоронили 67 человек.

Фото из этой братской могилы в Twitter опубликовал журналист CNN Фредерик Пляйтген.