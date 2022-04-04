Блинкен назвал свидетельства из Бучи "ударом под дых"

Блинкен: Мы тщательно изучим и задокументируем все, что видим, чтобы точно оценить, что произошло в Украине и кто несет за это ответственность Фото: EPA

"Невозможно не воспринимать эти изображения как удар под дых", – сказал Блинкен, комментируя фотографии тел погибших мирных жителей, обнаруженных на ранее оккупированных территориях Киевской области после того, как оттуда ушли российские солдаты.

Власти США ранее уже заявляли, что российские войска совершили военные преступления в Украине, напомнил Блинкен.

На вопрос, совершают ли российские войска, по его мнению, геноцид, он ответил: "Мы тщательно изучим и задокументируем все, что видим, соберем все воедино, убедимся, что соответствующие учреждения и организации, которые следят за этим, в том числе Государственный департамент, имеют всю информацию, которая необходима, чтобы точно оценить, что произошло в Украине и кто несет за это ответственность".

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