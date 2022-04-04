Блинкен назвал свидетельства из Бучи "ударом под дых"

"Невозможно не воспринимать эти изображения как удар под дых", – сказал Блинкен, комментируя фотографии тел погибших мирных жителей, обнаруженных на ранее оккупированных территориях Киевской области после того, как оттуда ушли российские солдаты.
Власти США ранее уже заявляли, что российские войска совершили военные преступления в Украине, напомнил Блинкен.
На вопрос, совершают ли российские войска, по его мнению, геноцид, он ответил: "Мы тщательно изучим и задокументируем все, что видим, соберем все воедино, убедимся, что соответствующие учреждения и организации, которые следят за этим, в том числе Государственный департамент, имеют всю информацию, которая необходима, чтобы точно оценить, что произошло в Украине и кто несет за это ответственность".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание специального механизма правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории Украины.
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче. Также эти преступления будут предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН 5 апреля, сообщил Зеленский.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.