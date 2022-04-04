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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Израиля осудили военные преступления в Буче

"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими фотографиями из Бучи после ухода российской армии", написал Лапид
"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими фотографиями из Бучи после ухода российской армии", – написал Лапид
Фото: EPA

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, а позднее и министр иностранных дел Яр Лапид осудили убийства мирных жителей на бывших под оккупацией РФ территориях Киевской области. Местные СМИ отмечают, что это отличается от обычной, более сдержанной риторики израильских чиновников по отношению к российскому вторжению в Украину.

"В глубоком шоке от фото из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", – написал Бродский в Twitter. Он не уточнил, какую сторону считает виновной в преступлении. 

Издание Haaretz отметило, что комментарий Бродского отличается от риторики высших должностных лиц Израиля, и для официального представителя страны "очень необычно публиковать такое сообщение в своем аккаунте".

Издание обратилось в министерство иностранных дел с вопросом, является ли официальной позицией ведомства утверждение, что Россия совершила военные преступления в Украине. Представитель МИД ответил отрицательно, и подчеркнул, что твит посла был реакцией на фотографии, но он "не обвинял Россию".

Однако позднее министр иностранных дел Израиля и сам опубликовал в Twitter сообщение, осуждающее события в Буче.

"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими фотографиями из города Бучи под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю", – написал министр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей"За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.

Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание специального механизма правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории Украины.

Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче. Также эти преступления будут предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН 5 апреля, сообщил Зеленский. 

Теги: Израиль, Буча, война России против Украины, МИД Израиля, Михаэль Бродский (посол), Яир Лапид
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