В МИД Израиля осудили военные преступления в Буче

"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими фотографиями из Бучи после ухода российской армии", – написал Лапид Фото: EPA

"В глубоком шоке от фото из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", – написал Бродский в Twitter. Он не уточнил, какую сторону считает виновной в преступлении.

Deeply shocked be the photos from #Bucha. Killing of civilians is a war crime and cannot be justified. #UkraineRussiaWar #Ukraine — Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 3, 2022

Издание Haaretz отметило, что комментарий Бродского отличается от риторики высших должностных лиц Израиля, и для официального представителя страны "очень необычно публиковать такое сообщение в своем аккаунте".

Издание обратилось в министерство иностранных дел с вопросом, является ли официальной позицией ведомства утверждение, что Россия совершила военные преступления в Украине. Представитель МИД ответил отрицательно, и подчеркнул, что твит посла был реакцией на фотографии, но он "не обвинял Россию".

Однако позднее министр иностранных дел Израиля и сам опубликовал в Twitter сообщение, осуждающее события в Буче.

"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими фотографиями из города Бучи под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю", – написал министр.

It is impossible to remain indifferent in the face of the horrific images from the city of Bucha near Kiev, from after the Russian army left.



Intentionally harming a civilian population is a war crime and I strongly condemn it. — * * - Yair Lapid * (@yairlapid) April 3, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)