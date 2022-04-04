В МИД Израиля осудили военные преступления в Буче

"В глубоком шоке от фото из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", – написал Бродский в Twitter. Он не уточнил, какую сторону считает виновной в преступлении.
Deeply shocked be the photos from #Bucha. Killing of civilians is a war crime and cannot be justified. #UkraineRussiaWar #Ukraine— Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 3, 2022
Издание Haaretz отметило, что комментарий Бродского отличается от риторики высших должностных лиц Израиля, и для официального представителя страны "очень необычно публиковать такое сообщение в своем аккаунте".
Издание обратилось в министерство иностранных дел с вопросом, является ли официальной позицией ведомства утверждение, что Россия совершила военные преступления в Украине. Представитель МИД ответил отрицательно, и подчеркнул, что твит посла был реакцией на фотографии, но он "не обвинял Россию".
Однако позднее министр иностранных дел Израиля и сам опубликовал в Twitter сообщение, осуждающее события в Буче.
"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими фотографиями из города Бучи под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю", – написал министр.
It is impossible to remain indifferent in the face of the horrific images from the city of Bucha near Kiev, from after the Russian army left.— * * - Yair Lapid * (@yairlapid) April 3, 2022
Intentionally harming a civilian population is a war crime and I strongly condemn it.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание специального механизма правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории Украины.
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче. Также эти преступления будут предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН 5 апреля, сообщил Зеленский.