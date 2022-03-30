В результате теракта в Израиле погибли двое украинцев – МИД

По его словам, украинцы долгое время проживали в Израиле, оба – жители Черновицкой области.

"Посольство Украины принимает меры для информирования родных погибших и предоставления им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта", – добавил Николенко.

Time of Israel пишет, что погибшим украинцам было 23 и 32 года. Они сидели возле входа в продуктовый магазин.

Вечером 29 марта мужчина открыл стрельбу по людям. Нападавший кричал на арабском языке и стрелял в прохожих из автомата, написала The Jerusalem Post. Террориста застрелили сотрудники полиции. Жертвами теракта стали пять человек.