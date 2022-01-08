Данилов о сбитом в Иране в 2020 году украинском рейсе: Это был теракт, совершенный против гражданского самолета

"То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что до и после ракетных ударов по украинскому самолету иранские власти разрешали другим гражданским самолетам вылетать из аэропорта Тегерана.

"У нас сложилось впечатление, что они [иранцы] ждали именно наш самолет. Мы можем это предположить", – сказал он.

Данилов заявил, что Иран не только не выплатил компенсацию семьям украинских жертв авиакатастрофы, но и не сотрудничал с украинскими спецслужбами в рамках ее расследования.

Также секретарь СНБО поставил под сомнение достоверность судебного процесса, который проводится в Иране.

"Мы не знаем, действительно ли несут ответственность эти люди, потому что процессы, которые происходили в Иране, проходили за закрытыми дверьми и иностранных представителей не пускали, чтобы подтвердить, что это была прозрачная, демократическая процедура", – заявил Данилов.