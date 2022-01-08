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Посольство США почтило память жертв сбитого в 2020 году в Иране самолета МАУ

Посольство США: Сегодня мы с грустью вспоминаем жертв сбитого рейса 752 авиакомпании МАУ
Посольство США: Сегодня мы с грустью вспоминаем жертв сбитого рейса 752 авиакомпании МАУ
Фото: EPA

Посольство США в Киеве почтило память жертв сбитого в небе над Ираном украинского самолета рейса PS752. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Twitter 8 января.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем жертв сбитого рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Два года назад рейс МАУ PS752 был сбит из-за безрассудного поступка иранского Корпуса стражей исламской революции, погибли все 176 человек на борту самолета", – заявили в дипмиссии.

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. В МИД заявляли, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.

7 января МИД Ирана объявил о готовности вести переговоры отдельно с каждой страной, граждане которой погибли в авиакатастрофе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, МАУ, посольство США, Тегеран, крушение самолета МАУ в Иране
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