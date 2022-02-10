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СБУ задержала завербованного белорусами злоумышленника, готовившего теракт в Киеве

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Правоохранители также установили, что киевлянин причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств
Правоохранители также установили, что киевлянин причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задержала в Киеве завербованного представителями одной из белорусских госструктур местного жителя, который готовился к совершению теракта в столице. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, действия мужчины были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию Украины перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.

"Установлено, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику. Правоохранители задержали его на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций", – говорится в сообщении.

СБУ также установила, что киевлянин причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мер использовали деструктивную агитацию.

Мужчина занимался запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан, сообщили правоохранители. Для этого он наносил надписи с угрозами и провокациями возле их жилья и отправлял сообщения о псевдоминировании.

Сообщается также, что злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп в Telegram. Для связи с кураторами злоумышленник использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы, а за свою деятельность получал деньги из-за границы на банковскую карту.

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Украина, теракт, Беларусь, автомобили, митинг, провокации, террористы, следствие, угрозы, поджог, пиротехника, правоохранители, Служба безопасности Украины, измена
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