СБУ предупредили о подготовке террористического акта в Украине – СМИ

В колл-центр Службы безопасности Украины поступило электронное письмо с предупреждением о террористическом акте с помощью самодельного устройства, однако, где именно, неизвестно, сообщает "Вартові Еспресо".

В МВД сообщали, что количество заведомо ложных сообщений о минировании в Украине "приобрело угрожающий масштаб" Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины получила предупреждение о возможном террористическом акте. Об этом сообщает "Вартові Еспресо" в Telegram.

"В колл-центр СБУ поступило электронное письмо с предупреждением о террористическом акте с помощью самодельного устройства. Где именно – неизвестно", – говорится в сообщении.

Официально СБУ пока не подтверждала эту информацию. "Обозреватель" отмечает, что сообщения о минировании объектов приходят в СБУ каждую неделю. Сотрудники спецслужбы перенаправляют их в Национальную полицию Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков 15 июля этого года сообщал, что количество заведомо ложных сообщений о минировании "приобрело угрожающий масштаб". По его информации, за 2019 год следователи Нацполиции открыли 2000 уголовных производств.

Такое количество является рекордным по сравнению с другими годами. Для сравнения, за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.

В связи с этим народные депутаты в ноябре этого года одобрили в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за сообщения о ложном минировании.