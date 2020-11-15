Скорик заявил, что звонок о минировании ТИК в Одессе и исчезновение главы комиссии – звенья одной цепи

"Оппозиционная платформа – За жизнь" просит экс-руководство избирательной комиссии в Одессе выйти на связь, вернуть избирательную документацию и прекратить саботаж работы теризбиркома, заявил кандидат от этой политической силы на пост мэра, народный депутат Николай Скорик.

В Одессе в день второго тура выборов мэра поступил звонок о минировании территориальной избирательной комиссии и это вместе с исчезновением главы комиссии, а также присутствием "неустановленных лиц спортивного телосложения" – звенья одной цепи, считает кандидат в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп Николай Скорик. Об этом политик заявил на брифинге у здания городской ТИК после сообщения, что здание на Косовской, 2д заминировано, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Мы просим экс-руководство комиссии выйти на связь, вернуть избирательную документацию и прекратить саботаж работы ТИК. Напоминаю, что за попытку сорвать избирательный процесс предусмотрена уголовная ответственность. Мы требуем от правоохранительных органов заняться выполнением своих непосредственных обязанностей по обеспечению избирательного процесса, а также обеспечить охрану ТИК. Народные депутаты от ОПЗЖ будут здесь дежурить и противостоять этому беспределу", – сказал Скорик.

Политик заявил, что члены избирательных комиссий в этих условиях честно выполняют свою работу.

"Я прошу совместными усилиями не допустить провокаций и обеспечить прозрачность избирательного процесса. Решать, кто будет управлять Одессой, могут только одесситы", – подчеркнул кандидат в мэры.

Он призвал одесситов противодействовать фальсификациям.

"Для этого нужно идти и голосовать. Время еще есть. Мы никому не позволим украсть выбор горожан – принимать решения в Одессе должны только одесситы!" – заявил политик.

Сегодня в семи городах Украины проходит голосование во втором туре местных выборов. В Одессе во второй тур выборов мэра вышли действующий городской голова Геннадий Труханов, который набрал 34,54% голосов, и Скорик (19,06%).

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.