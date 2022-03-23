Польша собирается выслать более 40 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже

Позже информацию о высылке российских дипломатов подтвердил спикер министра – координатора специальных служб Польши Станислав Жарин.
По его словам, Агентство внутренней безопасности Польши подготовило список из 45 россиян, которые занимаются шпионажем.
Среди них, по данным Onet, сотрудники посольства РФ в Варшаве, а также их супруги, которые под прикрытием дипломатического иммунитета собирали секретную информацию и должны были вербовать граждан Польши для работы на РФ.
Накануне вечером польские СМИ писали, что над территорией посольства РФ в Варшаве был виден дым. Предполагалось, что российские дипломаты уничтожают документы, готовясь покинуть Польшу.