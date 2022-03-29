Российских дипломатов массово высылают из стран Европы

По данным российского издания, в связи с обвинениями в шпионаже Нидерланды высылают 17 российских дипломатов.
Бельгия высылает 21 дипломата из РФ. Причину "Медуза" не указывает.
Также персонами нон грата становятся четверо россиян в Ирландии и один в Чехии.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объяснил в Twitter, что высылаемые россияне на самом деле являются "сотрудниками российской разведки", работающими под дипломатическим прикрытием.
"Этот шаг был предпринят в координации с другими странами-единомышленниками", – написал он.
Deze stap is genomen in afstemming met andere gelijkgezinde landen. Het gaat om een maatregel die wordt genomen in het kader van de nationale veiligheid. 2/2— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 29, 2022
Из Бельгии россиян высылают также за возможную причастность к шпионской деятельности, пишет HLN.
На выезд из страны у сотрудников посольства в Брюсселе и консульства в Антверпене есть две недели.
Издание отмечает, что ранее российских "разведчиков" выслали из США, Польши, Болгарии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы и Черногории.
28 марта персонами нон грата за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях пять российских дипломатов объявила Северная Македония.
В этот же день Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.