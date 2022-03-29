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Российских дипломатов массово высылают из стран Европы

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Из Бельгии высылают 21 российского дипломата
Из Бельгии высылают 21 российского дипломата
Фото: Посольство России в Бельгии / Ambassade de Russie en Belgique / Facebook

29 марта о высылке российских дипломатов объявили в Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Чехии, сообщает "Медуза".

По данным российского издания, в связи с обвинениями в шпионаже Нидерланды высылают 17 российских дипломатов.

Бельгия высылает 21 дипломата из РФ. Причину "Медуза" не указывает.

Также персонами нон грата становятся четверо россиян в Ирландии и один в Чехии.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объяснил в Twitter, что высылаемые россияне на самом деле являются "сотрудниками российской разведки", работающими под дипломатическим прикрытием.

"Этот шаг был предпринят в координации с другими странами-единомышленниками", – написал он.

Из Бельгии россиян высылают также за возможную причастность к шпионской деятельности, пишет HLN.

На выезд из страны у сотрудников посольства в Брюсселе и консульства в Антверпене есть две недели.

Издание отмечает, что ранее российских "разведчиков" выслали из США, Польши, Болгарии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы и Черногории.

Контекст:

28 марта персонами нон грата за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях пять российских дипломатов объявила Северная Македония.

В этот же день Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.

Теги: Россия, Чехия, Нидерланды, посольство, шпионаж, Бельгия, Брюссель, разведчики, Ирландия, Антверпен, консульство, дипломаты, Вопке Хукстра
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