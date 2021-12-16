Захарова о высылке российских дипломатов из Германии: Недружественные действия Берлина не останутся без ответа

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", – написала она.

По словам Захаровой, в ближайшее время будет сделано заявление на этот счет.

15 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о высылке двух дипломатов РФ из Берлина. Она напомнила, что в 2019 году в Берлине убили бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. 15 декабря 56-летний гражданин РФ Вадим Соколов (Красиков) был признан виновным в этом убийстве и приговорен к пожизненному заключению.

"В своем обвинительном заключении генеральный прокурор пришел к выводу, что это преступление было совершено от имени государственных органов Российской Федерации", - сказала она.