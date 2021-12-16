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Захарова о высылке российских дипломатов из Германии: Недружественные действия Берлина не останутся без ответа

Захарова пригрозила ответом на решение Берлина
Захарова пригрозила ответом на решение Берлина
Фото: EPA

Россия намерена ответить на высылку из Германии двух российских дипломатов. Об этом в Telegram 15 декабря заявила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", – написала она.

По словам Захаровой, в ближайшее время будет сделано заявление на этот счет.

15 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о высылке двух дипломатов РФ из Берлина. Она напомнила, что в 2019 году в Берлине убили бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. 15 декабря 56-летний гражданин РФ Вадим Соколов (Красиков) был признан виновным в этом убийстве и приговорен к пожизненному заключению. 

"В своем обвинительном заключении генеральный прокурор пришел к выводу, что это преступление было совершено от имени государственных органов Российской Федерации", - сказала она.

Контекст:

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.

В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Соколовым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили. 

В марте 2021 года Украина передала Германии улики по делу об убийстве Хангошвили, обнаруженные во время спецоперации в Харькове. 

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Теги: Россия, МИД России, МИД Германии, Мария Захарова, дипломаты, Зелимхан Хангошвили, Анналена Бербок
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