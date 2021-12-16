"Убийство от имени государства". Германия вышлет двух российских дипломатов после приговора по делу об убийстве бывшего чеченского командира Хангошвили

Бербок: Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы гарантировать безопасность в нашей стране и уважение к нашей правовой системе Фото: EPA

Она напомнила, что в 2019 году в Берлине убили бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. 15 декабря 56-летний гражданин РФ Вадим Соколов (Красиков) был признан виновным в этом убийстве и приговорен к пожизненному заключению.

"В своем обвинительном заключении генеральный прокурор пришел к выводу, что это преступление было совершено от имени государственных органов Российской Федерации. Суд согласился с этой точкой зрения в сегодняшнем решении. Это убийство от имени государства – как определено сегодня судом – представляет собой серьезное нарушение немецкого законодательства и суверенитета Германии", – заявила глава МИД.

Посол РФ в Берлине был вызван в МИД Германии.

"Послу сообщили, что двое сотрудников дипломатического корпуса посольства России объявлены нежелательными", – отметила Бербок.

Она также рассказала, что накануне разговаривала с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Я подтвердила, что мы хотим и нуждаемся в открытом и честном обмене мнениями с Россией – в интересах нас обоих. Это должно происходить на основе международного права и взаимного уважения. Совершенно очевидно, что такие действия, как убийство [Хангошвили] в зоопарке, сильно влияют на этот обмен. Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы гарантировать безопасность в нашей стране и уважение к нашей правовой системе", – подчеркнула глава немецкой дипломатии.