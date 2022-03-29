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Северная Македония высылает пятерых российских дипломатов, РФ пообещала ответить

Северная Македония потребовала, чтобы дипломаты РФ покинули страну в течение пяти дней
Северная Македония потребовала, чтобы дипломаты РФ покинули страну в течение пяти дней
Фото: depositphotos.com

28 марта Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

Посла России в Северной Македонии Сергея Баздникина вызвали в МИД и вручили ноту, согласно которой пять сотрудников посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии.

"Согласно информации, полученной от соответствующих органов, пятеро упомянутых российских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней", – говорится в сообщении. 

Имена и должности дипломатов не называются. 

В МИД России уже пообещали, что Москва примет ответные меры на это решение, сообщил "Интерфакс"

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала высылку дипломатов "подчеркнуто недружественным шагом" и продолжением курса "на стремительный слом двусторонних отношений с Россией".

Контекст:

Северная Македония стала одной из трех балканских стран, которые осудили преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального: власти страны подписали декларацию с осуждением ареста Навального, а также выступили в поддержку введения санкций в отношении российских чиновников за нарушения прав человека.

В 2021 году Северная Македония дважды высылала российских дипломатов: в мае и в августе. Причины в ведомстве не разглашали. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Северная Македония была в числе стран, которые осудили РФ за вето на резолюцию ООН по войне в Украине и обратились в Международный уголовный суд в связи с вторжением.

Теги: посольство, МИД России, Балканы, персона нон грата, Мария Захарова, дипломаты, Северная Македония, МИД РФ
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