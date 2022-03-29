Северная Македония высылает пятерых российских дипломатов, РФ пообещала ответить

Посла России в Северной Македонии Сергея Баздникина вызвали в МИД и вручили ноту, согласно которой пять сотрудников посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии.

"Согласно информации, полученной от соответствующих органов, пятеро упомянутых российских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней", – говорится в сообщении.

Имена и должности дипломатов не называются.

Today #North Macedonia declared five #Russian diplomats as persona non grata for breaching the Vienna Convention on Diplomatic Relations * https://t.co/cHwvE5j0ql — MFA North Macedonia * (@MFA_MKD) March 28, 2022

В МИД России уже пообещали, что Москва примет ответные меры на это решение, сообщил "Интерфакс".

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала высылку дипломатов "подчеркнуто недружественным шагом" и продолжением курса "на стремительный слом двусторонних отношений с Россией".