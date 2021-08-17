Северная Македония снова высылает российского дипломата

Османи отметил, что не может рассказать подробности, поскольку "такая информация обычно является конфиденциальной".
"Но всякий раз, когда МИД получает подтвержденную и задокументированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, которое противоречит принципам Венской конвенции, он принимает меры для защиты и безопасности своих граждан, а также безопасности союзников по НАТО", – пояснил министр.
Отмечается, что, по данным некоторых СМИ, речь идет о заместителе военного атташе посольства.
В мае этого года МИД Северной Македонии уже объявил одного российского дипломата нежелательным лицом в стране. В ответ Россия объявила о высылке сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.
Северная Македония стала одной из трех балканских стран, которые осудили преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального: в январе власти Северной Македонии подписали декларацию с осуждением ареста Навального, а в марте выступили в поддержку введения санкций в отношении российских чиновников за нарушения прав человека.
11 мая агентство Bloomberg сообщило, что Россия задерживает поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Северную Македонию по политическим причинам.