Северная Македония снова высылает российского дипломата

Османи отметил, что не может рассказать подробности, поскольку "такая информация обычно является конфиденциальной".

"Но всякий раз, когда МИД получает подтвержденную и задокументированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, которое противоречит принципам Венской конвенции, он принимает меры для защиты и безопасности своих граждан, а также безопасности союзников по НАТО", – пояснил министр.

Отмечается, что, по данным некоторых СМИ, речь идет о заместителе военного атташе посольства.

В мае этого года МИД Северной Македонии уже объявил одного российского дипломата нежелательным лицом в стране. В ответ Россия объявила о высылке сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.