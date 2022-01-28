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55 российских дипломатов должны покинуть США до 30 июня, одна группа уже уехала – посол РФ

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Антонов говорил, что его тоже могут выслать из США, если Россия не выдаст визы охране посла США в Москве
Антонов говорил, что его тоже могут выслать из США, если Россия не выдаст визы охране посла США в Москве
Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook

До конца января США должны покинуть 27 российских дипломатов, большая часть из них уже уехала. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в ответ на запрос СМИ, его заявление в Facebook цитирует пресс-служба диппредставительства.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на родину еще четыре человека", – сказал Антонов. 

Он сообщил, что после этой высылки в российском посольстве в США останется 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал. 

Антонов не исключил, что Москва предпримет ответные действия. 

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/301294585369194

Всего за последние четыре года из США выдворили более 120 российских дипломатов и сотрудников посольства (вместе с семьями это около 300 человек), говорил посол. По словам Антонова, в Госдепе предупредили, что он тоже должен будет покинуть США, если Россия не выполнит условия США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве. 

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций.

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, посольство, Вашингтон, Анатолий Антонов, дипломаты
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