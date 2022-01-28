55 российских дипломатов должны покинуть США до 30 июня, одна группа уже уехала – посол РФ

Антонов говорил, что его тоже могут выслать из США, если Россия не выдаст визы охране посла США в Москве Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на родину еще четыре человека", – сказал Антонов.

Он сообщил, что после этой высылки в российском посольстве в США останется 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал.

Антонов не исключил, что Москва предпримет ответные действия.

Всего за последние четыре года из США выдворили более 120 российских дипломатов и сотрудников посольства (вместе с семьями это около 300 человек), говорил посол. По словам Антонова, в Госдепе предупредили, что он тоже должен будет покинуть США, если Россия не выполнит условия США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.