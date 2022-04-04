Германия собирается выслать за шпионаж около 100 российских дипломатов – СМИ

Немецкие журналисты выяснили, что речь идет о сотрудниках посольства в Берлине Фото: wikipedia.org

Издание отмечает, что инициатива принадлежит канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца, которая уже работает над списками тех, кого объявят персонами нон грата.

В частности, речь идет о сотрудниках посольства РФ в Германии.

По данным Bild, решение о высылке российских шпионов будет озвучено до конца текущей недели.

Еще 1 апреля Süddeutsche Zeitung писало о планах канцелярии Шольца выслать около 20 российских дипломатов.

По подсчетам Bild, опубликованным 6 марта, всего в Германии находится порядка 2000 шпионов, работающих на Россию. 200 из них действуют под прикрытием, утверждает немецкое издание. По его информации, российские шпионы занимались в том числе попытками "вбить клин" в немецкое общество.