Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2022
 
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Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания

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Роднянский: Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле
Роднянский: Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле
Фото: kinotavrfestival / Instagram

Российский режиссер, продюсер, президент российского кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский в интервью, которое 4 апреля опубликовано на сайте российского издания "Холод", заявил, что после публикации снимков убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области мир не имеет права говорить о российской культуре.

"Увидев эти кадры, я потерял дар речи и право говорить о "русской культуре", как и все люди, имеющие к ней хоть какое-то отношение. Про циничных и подлых политиков, пропагандистов и военных, про тех, кого они воспитали, создали, выпестовали,  ликующую гопоту  про них и так все понятно. А вот теперь  и про культуру. Про ту, которой гордились. К которой себя причисляли. "Писать стихи после Освенцима  это варварство“,  кажется, так сказал [немецкий философ] Теодор Адорно. После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания. Она виновна. Все к ней причастные виновны", – заявил Роднянский. 

Он отметил, что России предстоит "долгий путь перерождения и покаяния".

"Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле", – подытожил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.

Теги: Александр Роднянский, Буча, российская агрессия, война России против Украины
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