Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания

Роднянский: Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле Фото: kinotavrfestival / Instagram

"Увидев эти кадры, я потерял дар речи и право говорить о "русской культуре", как и все люди, имеющие к ней хоть какое-то отношение. Про циничных и подлых политиков, пропагандистов и военных, про тех, кого они воспитали, создали, выпестовали, – ликующую гопоту – про них и так все понятно. А вот теперь – и про культуру. Про ту, которой гордились. К которой себя причисляли. "Писать стихи после Освенцима – это варварство“, – кажется, так сказал [немецкий философ] Теодор Адорно. После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания. Она виновна. Все к ней причастные виновны", – заявил Роднянский.

Он отметил, что России предстоит "долгий путь перерождения и покаяния".

"Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле", – подытожил он.

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