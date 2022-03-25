Президент "Кинотавра" отказался проводить фестиваль из-за нападения РФ на Украину

"Нельзя говорить о фестивалях, когда страна ведет агрессивную войну. Сегодня ровно месяц, как началась эта подлая война. Ровно месяц, как весь мир видит, что делают на территории Украины российские военные: реактивная артиллерия, авиация и крылатые ракеты бьют по гражданским объектам. По жилым домам, по школам, по больницам и роддомам. Вероятно, многие нескоро забудут кадры беременных женщин и новорожденных детей из роддома в Мариуполе, по которому был нанесет ракетный удар. Разбомблен крупнейший русскоязычный город Украины – Харьков. Под бесконечным обстрелом взятый в блокаду Мариуполь, в котором лишенные света, тепла и воды люди, включая детей, уже умирают от жажды и холода, – написал он о российской агрессии в Украине. –Российские танки бьют прямой наводкой по гражданским автомобилям, в которых украинцы пытаются эвакуироваться из охваченных войной городов. В Мариуполе и окрестностях жители вынуждены хоронить убитых в братских могилах, потому что кладбища заминированы. Тысячи киевлян спускаются при звуках сирен в ближайшие укрытия. В бомбоубежищах даже рождаются дети".

Роднянский подчеркнул, что большинство россиян поддерживают нападение РФ на Украину.



"Надо отдать должное эффективности государственной пропаганды, которая была выстроена в стране за последние два десятилетия – абсолютное большинство россиян, поддерживают войну. Украину разрушают и калечат, но я верю – она выстоит и победит. На стороне Украины весь мир", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)