Стивен Кинг отказался от сотрудничества с российскими издательствами

В публикации отмечается, что на данный момент издательство обладает правами на издание тех произведений Кинга по контрактам, у которых еще не закончился срок действия. Таким образом, последним романом Кинга, изданным в РФ, станет произведение "Билли Саммерс". Его презентация запанирована на начало апреля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.