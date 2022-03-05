Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России

"Я признаю, что это небольшая жертва и эффекта от нее будет не больше, чем пук в бурю, но я не стану продлевать свои контракты в России", – написал в публикации Баркли.

"Я тоже", – отреагировал на его пост Кинг, который еще 28 февраля заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".