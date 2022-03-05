Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"

"Это фото сумасшедшего. Он выжил из ума и утратил контроль. Любой, кто дружит с ним, также не в своем уме. У них тоже кровь на руках. Этот человек убивает мужчин, женщин и детей. Он худший из людей, и его следует называть таковым. То, что он делает, непостижимо – он убивает невинных людей, подвергает опасности мир, причиняет такую боль. Подумайте о том, что может сделать один человек! Этот человек!" – написала Шрайвер, разместив фото президента РФ Владимира Путина.

Также в своей публикации журналистка опубликовала фото украинских военных, спасателей, беженцев и тех, кто прячется от обстрелов в метро.

"А теперь подумайте о всех храбрых мужчинах и женщинах и даже детях, которые противостоят ему [Путину], которые твердо стоят перед лицом этой тирании. Я в восторге от мужества, демонстрируемого на наших глазах, и мне противен этот человек, как и всем нам. Подумайте о разрушениях, которые может вызвать один человек, и подумайте о храбрости Украины. Считайте, что вы благословлены, если находитесь в безопасности и если вы со своими близкими. Такая боль, такое горе. Держитесь за тех, кого любите – у нас есть только этот момент! И помните, когда идете голосовать, думайте о том, за кого вы голосуете. Подумайте о том, что происходит, когда к власти приходят не те люди. Подумайте об этом!" – добавила она в подписи.