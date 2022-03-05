Бульвар Шоубиз
 
05 марта, 2022
 
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Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шрайвер: Путин убивает невинных людей, подвергает опасности мир, причиняет такую боль
Шрайвер: Путин убивает невинных людей, подвергает опасности мир, причиняет такую боль
Фото: EPA

Экс-жена американского актера Арнольда Шварценеггера журналистка Мария Шрайвер 5 марта разместила в Instagram публикацию в поддержку украинского народа, сражающегося за независимость в войне, которую развязала на территории Украины РФ, а также призвала подумать о том, за кого люди голосуют, чтобы больше не привести к власти "сумасшедшего".

"Это фото сумасшедшего. Он выжил из ума и утратил контроль. Любой, кто дружит с ним, также не в своем уме. У них тоже кровь на руках. Этот человек убивает мужчин, женщин и детей. Он худший из людей, и его следует называть таковым. То, что он делает, непостижимо – он убивает невинных людей, подвергает опасности мир, причиняет такую боль. Подумайте о том, что может сделать один человек! Этот человек!" – написала Шрайвер, разместив фото президента РФ Владимира Путина.

Также в своей публикации журналистка опубликовала фото украинских военных, спасателей, беженцев и тех, кто прячется от обстрелов в метро.

"А теперь подумайте о всех храбрых мужчинах и женщинах и даже детях, которые противостоят ему [Путину], которые твердо стоят перед лицом этой тирании. Я в восторге от мужества, демонстрируемого на наших глазах, и мне противен этот человек, как и всем нам. Подумайте о разрушениях, которые может вызвать один человек, и подумайте о храбрости Украины. Считайте, что вы благословлены, если находитесь в безопасности и если вы со своими близкими. Такая боль, такое горе. Держитесь за тех, кого любите – у нас есть только этот момент! И помните, когда идете голосовать, думайте о том, за кого вы голосуете. Подумайте о том, что происходит, когда к власти приходят не те люди. Подумайте об этом!" – добавила она в подписи.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих. После этого новых данных не озвучивали.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Теги: Владимир Путин, Украина, Арнольд Шварценеггер, война, военные, беженцы, агрессия, вторжение, независимость
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