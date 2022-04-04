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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убийство ребенка, казнь мужчин и изнасилование. Human Rights Watch подтвердило ряд преступлений армии РФ в Украине

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После освобождения Киевской области от оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей
После освобождения Киевской области от оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей
Фото: EPA

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины.

Human Rights Watch опубликовала рассказы нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.

Изнасилование в Малой Рогани, Харьковская область

Российские военные вошли в Малую Рогань 25 февраля. В тот день около 40 жителей села, в основном женщины и девочки, укрылись в подвале местной школы. 31-летняя Ольга (имя изменено) была там со своей пятилетней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом.

Около полуночи 13 марта в школу ворвался российский военнослужащий. Солдат с автоматом и пистолетом ушел в подвал и приказал всем там выстроиться в шеренгу. Брата Ольги забрали, чтобы тот помог с поиском еды, остальным заставили стоять на коленях, пригрозив расстрелом.

По возвращении солдат отвел Ольгу в классную комнату на втором этаже, где под дулом пистолета заставил раздеться и заняться с ним оральным сексом. Дважды он выстрелил в потолок и сказал, что это должно дать ей "дополнительную мотивацию". Он изнасиловал ее, а затем велел сесть на стул.

Ольга попросила одеться, так как в школе было холодно, но солдат разрешил надеть только верхнюю одежду, но не брюки или нижнее белье.

"Пока я одевалась, солдат сказал мне, что он русский, что его зовут [имя не разглашается] и что ему 20 лет. Он сказал, что я напоминаю ему девочку, с которой он ходил в школу", – рассказала женщина.

Солдат велел ей пойти в подвал и взять свои вещи, чтобы она могла остаться с ним в классе. Ольга отказалась, и тогда он стал угрожать ей ножом. Солдат снова изнасиловал ее, приставил нож к горлу и разрезал кожу на шее. Он также порезал ей щеку ножом, отрезал часть волос и избил. На фотографиях, которыми она поделилась с Human Rights Watch от 19 и 20 марта, видны порезы и синяки на шее и лице.

14 марта Ольга вместе с семьей уехала в Харьков, где волонтеры оказали ей медицинскую помощь. Они переехали в бомбоубежище. Власти Малой Рогани связались с ней и ее матерью и готовят заявление о возбуждении уголовного дела, которое планируют подать в прокуратуру Украины.

Human Rights Watch получила еще три заявления о сексуальном насилии со стороны российских солдат в других селах Черниговской области и Мариуполе Донецкой области, но не смогла их независимо проверить.

Казнь в Старом Быкове, Черниговская область

27 февраля в селе Старый Быков российские войска захватили шестерых мужчин и казнили их. Об этом рассказала Татьяна из Нового Быкова (находится напротив Старого Быкова, сразу за рекой Супий) после того, как поговорила с родственниками убитых мужчин.

Она рассказала, что 27 февраля был взорван мост между Новым Быковым и Старым Быковым, а российские войска обстреляли оба села. Затем в Старый Быков вошла колонна российской бронетехники.

Большинство людей прятались в своих подвалах из-за обстрелов, а солдаты ходили по домам. Затем они забрали шестерых мужчин из трех разных семей.

"У одной матери были взяты [и расстреляны] оба ее сына. Другому мужчине было немного за 20, его звали Богдан, я хорошо знаю его мать, она мне рассказывала, что солдаты сказали ей подождать возле ее дома, пока они заберут сына… допросить его. То же самое они сказали и другим семьям. Вместо этого они увели этих шестерых мужчин, отвели их в дальний конец села и расстреляли", – вспоминает женщина.

Виктория, мать Богдана, опрошенная отдельно, рассказала Human Rights Watch, что 27 февраля оккупанты забрали ее сына сына Богдана (29 лет) и зятя Александра (39 лет).

Виктория выбежала на улицу, чтобы спросить российских солдат на блокпосту, что случилось. Ей сказали не волноваться, что солдаты их немного напугают, а потом отпустят. Однако, отойдя от блокпоста, женщина услышала выстрелы.

На следующий день она нашла всех шестерых убитых мужчин. Им выстрелили в голову, руки были связаны за спиной, карманы пусты – ни телефона, ни документов.

7 марта всех шестерых похоронили. Кроме родных Виктории, также похоронили Владимира (40 лет), Александра (40 лет), и двух братьев – Игоря (31 год) и Олега (33 года).

Расстрел в Буче, Киевская область

4 марта в Буче российские войска казнили одного человека и угрожали расстрелом еще четверым, сказала учительница, ставшая свидетелем убийства.

По ее словам, утром она слышала стрельбу и увидела три российских бронетранспортера и четыре грузовика "КамАЗ". Она спряталась в подвале со своими двумя собаками, когда услышала, как билось стекло, а затем ломалась ее входная дверь. Голоса снаружи сказали: "Выходи прямо сейчас, или мы бросим гранату".

Женщина вышла, и ее отвели на площадь рядом с офисом "АгроБутпостача". Кроме нее, там собрали еще около 40 человек. У них отняли телефоны и стали расспрашивать, был ли кто-то в территориальной обороне или отрядах местной самообороны.

"В какой-то момент привели одного молодого человека, потом еще четверых. Солдаты приказали им снять сапоги и куртки. Они заставили их встать на колени на обочине дороги. Российские солдаты стягивали им футболки через голову. Одному выстрелили в затылок. Он упал. Женщины кричали. Остальные четверо просто стояли на коленях. Командир сказал остальным людям на площади: "Не волнуйтесь. Вы все нормально, а это грязь. Мы здесь, чтобы очистить вас от грязи", – говорит учительница.

Через несколько часов солдаты развели людей по домам. Остальные четверо мужчин остались стоять на коленях, когда она ушла.

Когда 9 марта женщина смогла покинуть город, тело мужчины все еще лежало там, где он был застрелен.

Убийства в Ворзеле, Киевская область

40-летний Дмитрий рассказал Human Rights Watch, что 7 марта он и его семья бежали из Бучи в Ворзель. Оказавшись в Ворзеле, они укрылись на две ночи в подвале двухэтажного дома с группой местных жителей.

С ними в подвале находилась женщина, у которой были ранения в грудь и ногу. Другие люди в подвале сказали ему, что ее ранили накануне, когда российские солдаты ворвались в тот же подвал и бросили внутрь дымовую шашку. Несколько человек запаниковали и выбежали на улицу, где по ним открыли огонь российские солдаты. Одна женщина была ранена, а 14-летний ребенок убит выстрелом в голову.

Дмитрий рассказал, что раненая женщина умерла на следующий день, 8 марта. Он и несколько местных жителей похоронили ее возле бомбоубежища.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 3 апреля, подтверждены 1417 жертв и 2038 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, война, казнь, изнасилование, Киевская область, Харьковская область, Черниговская область, война России против Украины
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