Климкин: В Буче и Гостомеле успели начать геноцид, но не успели организовать концентрационные лагеря

Он опубликовал фотографию банки щей, которую оставили после себя в одном из освобожденных городов Киевской области оккупанты.

"Это банка щей, которую давали русским солдатам. Они ее оставили, когда отступали. Такая же мутная и отвратительная, как и их мозги. Там нет ценностей, есть только имперские и советские скрепы, точно как эта банка. Их смысл в лояльности руководителю и фейковой истории. Все так, как было у [итальянского диктатора Бенито] Муссолини. Поэтому это фашизм. Он хочет уничтожить нас путем сознательного геноцида и уничтожения", – считает эксперт.

Климкин назвал инструментами этого уничтожения деукраинизацию.

"В Буче и Гостомеле успели начать геноцид, но не успели организовать концентрационные лагеря. Очевидно, это в планах Кремля, ведь весь арсенал сталинизма и фашизма будет задействован. Если бы это было возможно, такую же стратегию применили бы и ко всей Центральной Европе. Как в 1956-м – к Венгрии и в 1968-м – к Чехословакии", – подчеркнул Климкин.

Он призвал объединить усилия против РФ, "иначе Россия разрушит полмира".

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