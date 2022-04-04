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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: В Буче и Гостомеле успели начать геноцид, но не успели организовать концентрационные лагеря

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Климкин: Их смысл в лояльности руководителю и фейковой истории
Климкин: Их смысл в лояльности руководителю и фейковой истории
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия планирует в Украине применить весь фашистский арсенал. Об этом он написал 4 апреля в Facebook.

Он опубликовал фотографию банки щей, которую оставили после себя в одном  из освобожденных городов Киевской области оккупанты.

"Это банка щей, которую давали русским солдатам. Они ее оставили, когда отступали. Такая же мутная и отвратительная, как и их мозги. Там нет ценностей, есть только имперские и советские скрепы, точно как эта банка. Их смысл в лояльности руководителю и фейковой истории. Все так, как было у [итальянского диктатора Бенито] Муссолини. Поэтому это фашизм. Он хочет уничтожить нас путем сознательного геноцида и уничтожения", – считает эксперт.

Климкин назвал инструментами этого уничтожения деукраинизацию.

"В Буче и Гостомеле успели начать геноцид, но не успели организовать концентрационные лагеря. Очевидно, это в планах Кремля, ведь весь арсенал сталинизма и фашизма будет задействован. Если бы это было возможно, такую же стратегию применили бы и ко всей Центральной Европе. Как в 1956-м – к Венгрии и в 1968-м – к Чехословакии", – подчеркнул Климкин.

Он призвал объединить усилия против РФ, "иначе Россия разрушит полмира".

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/529219191898008

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Теги: Россия, Украина, фашизм, геноцид, Павел Климкин, история, фашисты, война России против Украины
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