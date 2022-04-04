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ВОЙНА В УКРАИНЕ

161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ – Офис генпрокурора

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В Офисе генпрокурора отметили, что эти данные не являются окончательными, поскольку на территориях, где ведутся боевые действия, невозможно провести исследование
В Офисе генпрокурора отметили, что эти данные не являются окончательными, поскольку на территориях, где ведутся боевые действия, невозможно провести исследование
Фото: depositphotos.com

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине пострадали более 425 детей, из них 161 ребенок погиб и 264 ранены. Об этом 4 апреля в Facebook сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, в частности в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По официально установленным данным, больше всего пострадало детей в Киевской области – 75, в Донецкой – 78, в Харьковской – 59, в Черниговской – 49, в Николаевской – 34, в Луганской – 31, в Запорожской – 22, в Херсонской – 29, в Сумской – 16, в Житомирской – 15.

В Киеве пострадали 16 детей.

Сообщается, что 2 апреля был ранен девятилетний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами в Угледаре Донецкой области. 3 апреля в результате обстрела Николаева были ранены 11 человек, среди которых один ребенок. В этот же день в результате обстрела Харькова ранения получили трое детей.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/343486354480871

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, Харьков, Чернигов, война, агрессия, раненые, обстрелы, война России против Украины, украинец, Угледар, ребенок, ранение, Офис генпрокурора
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