161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора отметили, что эти данные не являются окончательными, поскольку на территориях, где ведутся боевые действия, невозможно провести исследование Фото: depositphotos.com

Отмечается, что эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, в частности в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По официально установленным данным, больше всего пострадало детей в Киевской области – 75, в Донецкой – 78, в Харьковской – 59, в Черниговской – 49, в Николаевской – 34, в Луганской – 31, в Запорожской – 22, в Херсонской – 29, в Сумской – 16, в Житомирской – 15.

В Киеве пострадали 16 детей.

Сообщается, что 2 апреля был ранен девятилетний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами в Угледаре Донецкой области. 3 апреля в результате обстрела Николаева были ранены 11 человек, среди которых один ребенок. В этот же день в результате обстрела Харькова ранения получили трое детей.

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