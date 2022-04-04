Украинская разведка опубликовала список российских оккупантов, которые совершали преступления против мирных жителей Бучи

Как уточнила пресс-служба украинской разведки, в перечень попали военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

В представленный украинской разведкой список оккупантов попал личный состав бригады – от ее руководства (четырех полковников) до рядовых.

ГУР Минобороны обнародовало имена оккупантов, даты рождения, их паспортные данные и воинские звания.