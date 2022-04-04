Украинская разведка опубликовала список российских оккупантов, которые совершали преступления против мирных жителей Бучи

Как уточнила пресс-служба украинской разведки, в перечень попали военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.
"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.
В представленный украинской разведкой список оккупантов попал личный состав бригады – от ее руководства (четырех полковников) до рядовых.
ГУР Минобороны обнародовало имена оккупантов, даты рождения, их паспортные данные и воинские звания.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
4 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что все оккупанты, причастные к преступлениям против мирного населения в Буче, будут установлены и понесут наказания.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.