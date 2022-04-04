Резников о Буче: Наша разведка устанавливает личности захватчиков и убийц. Каждый в свое время получит то, что заслужил

"Наши сердца полны боли за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами. Только в Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре. Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками – это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление", – отметил Резников.
По его словам, в Буче российские оккупанты продемонстрировали свою сущность.
"Это природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы. Это зло просто не может остаться безнаказанным. Наша разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц. Всех! Каждый в свое время получит то, что заслужил. Мы склоняем головы перед нашими воинами, которые положили жизнь, чтобы оградить столицу от этой напасти", – подчеркнул министр.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.