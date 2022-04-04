Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ из-за военных преступлений российских оккупантов в Буче

Об этом Макрон сказал 4 апреля в интервью радиостанции France Inter, как сообщило Reuters.
"Сцены, увиденные в Буче, невыносимы. Ясно, что есть очень явные признаки военных преступлений. Международное правосудие должно свершиться, и те, кто стоял у истоков этих преступлений, должны будут ответить за это", – отметил президент Франции.
По словам Макрона, то, что произошло в Буче, требует нового пакета санкций против России, в частности эти ограничения должны затронуть экспорт российского угля и нефтепродуктов.
.@EmmanuelMacron : "Les scènes vues à Boutcha sont insoutenables. Il est clair qu'il y a des indices très clairs de crimes de guerre. La justice internationale doit passer, celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre." #le79Inter #Elysée2022 pic.twitter.com/CJLTEMozFt— France Inter (@franceinter) April 4, 2022
Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила 4 марта, что ЕС готовится обсудить дополнительные санкции против Москвы после того, как появились сообщения о зверствах российской армии в городах Киевской области.
В частности, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.