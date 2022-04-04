Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ из-за военных преступлений российских оккупантов в Буче

Об этом Макрон сказал 4 апреля в интервью радиостанции France Inter, как сообщило Reuters.

"Сцены, увиденные в Буче, невыносимы. Ясно, что есть очень явные признаки военных преступлений. Международное правосудие должно свершиться, и те, кто стоял у истоков этих преступлений, должны будут ответить за это", – отметил президент Франции.

По словам Макрона, то, что произошло в Буче, требует нового пакета санкций против России, в частности эти ограничения должны затронуть экспорт российского угля и нефтепродуктов.

.@EmmanuelMacron : "Les scènes vues à Boutcha sont insoutenables. Il est clair qu'il y a des indices très clairs de crimes de guerre. La justice internationale doit passer, celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre." #le79Inter #Elysée2022 pic.twitter.com/CJLTEMozFt — France Inter (@franceinter) April 4, 2022

Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила 4 марта, что ЕС готовится обсудить дополнительные санкции против Москвы после того, как появились сообщения о зверствах российской армии в городах Киевской области.

В частности, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

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