ЕС 6 апреля обсудит новый пакет санкций против России. Он может включать эмбарго на энергоносители – СМИ

По данным СМИ, ЕС обсудит дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей Фото: depositphotos.com

По сообщениям источников, санкционные меры, которые были предложены некоторыми государствами, могут коснуться как индивидуальных ограничений, так и эмбарго на экспорт российских товаров.

В частности, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Издание отмечает, что эмбарго на энергоносители "ранее встречало сопротивление со стороны некоторых крупных европейских экономик". В то же время сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей, от которого ЕС в значительной степени зависит, становятся все громче".

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