ЕС 6 апреля обсудит новый пакет санкций против России. Он может включать эмбарго на энергоносители – СМИ

По сообщениям источников, санкционные меры, которые были предложены некоторыми государствами, могут коснуться как индивидуальных ограничений, так и эмбарго на экспорт российских товаров.
В частности, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.
Издание отмечает, что эмбарго на энергоносители "ранее встречало сопротивление со стороны некоторых крупных европейских экономик". В то же время сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей, от которого ЕС в значительной степени зависит, становятся все громче".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.