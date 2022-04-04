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Зеленский посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фоторепортаж

Сегодня 21.19
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу, что под Киевом. В городе полицейские подразделения проводят зачистку территории от диверсантов и взрывоопасных предметов и боеприпасов. Зеленский побывал в центре предоставления гуманитарной помощи и пообщался с местными жителями. О ситуации в городе, ходе работ по поиску тел погибших, оценке ущерба, причиненного российскими оккупантами частному и коммунальному имуществу, и темпам восстановления города рассказал президенту мэр Бучи Анатолий Федорук. Зеленский осмотрел дорогу с уничтоженной техникой армии РФ, а также разрушенный мост через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп. Массовые убийства мирных жителей в Буче и других городах, которые совершили российские оккупанты, Зеленский назвал геноцидом и пообещал, что власти Украины "не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников".
Теги: Россия, Украина, убийство, Ирпень, мост, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, ущерб, президент, погибшие, имущество, Анатолий Федорук, мэр, российские оккупанты
 

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