Зеленский пообещал в Буче поскорее вернуть к жизни освобожденные от российских оккупантов пригороды Киева

Об этом глава государства сообщил в Facebook.
"Своими глазами увидел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Сделаем все, чтобы поскорее вернуть их к жизни", – написал Зеленский.
Глава государства побывал в центре предоставления гуманитарной помощи и пообщался с местными жителями, подчеркнул пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
"У нас сильные, добрые и несокрушимые люди. В очередной раз в этом убедился во время общения в центре предоставления гуманитарной помощи в Буче", – поделился впечатлениями Зеленский в Facebook.
О гуманитарной ситуации в городе, ходе работ по поиску тел погибших, оценке ущерба, причиненного российскими оккупантами частному и коммунальному имуществу, и темпам восстановления города рассказал президенту мэр Бучи Анатолий Федорук.
Отмечается, что Зеленский вручил Федоруку орден "За мужество" ІІІ степени.
В ходе посещения разрушенного моста через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп президент отметил, что его часть отремонтируют через несколько месяцев. Пока же, примерно через две недели, откроют временную переправу.
Зеленский также посетил разрушенный мост через реку Ирпень на трассе Р-30.
"Здесь для строительства временной переправы понадобится 10 дней, а полноценный ремонт продлится два-три месяца", – рассказали в ОПУ.
Массовые убийства в Буче и других городах, которые совершили российские оккупанты, Зеленский назвал геноцидом и пообещал, что власти Украины "не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников".
По мнению президента, Украине нужно поддерживать диалог с РФ на переговорах о прекращении войны, чтобы не терять людей. В то же время "мир не может быть без победы", добавил Зеленский. Чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для РФ, и для войны, резюмировал глава Украинского государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.