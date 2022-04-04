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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский пообещал в Буче поскорее вернуть к жизни освобожденные от российских оккупантов пригороды Киева

Зеленский: Своими глазами увидел Бучу, Ирпень, Стоянку после российской оккупации
Зеленский: Своими глазами увидел Бучу, Ирпень, Стоянку после российской оккупации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу, что под Киевом.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Своими глазами увидел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Сделаем все, чтобы поскорее вернуть их к жизни", – написал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3046420532274969

Глава государства побывал в центре предоставления гуманитарной помощи и пообщался с местными жителями, подчеркнул пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"У нас сильные, добрые и несокрушимые люди. В очередной раз в этом убедился во время общения в центре предоставления гуманитарной помощи в Буче", – поделился впечатлениями Зеленский в Facebook.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3046451405605215

О гуманитарной ситуации в городе, ходе работ по поиску тел погибших, оценке ущерба, причиненного российскими оккупантами частному и коммунальному имуществу, и темпам восстановления города рассказал президенту мэр Бучи Анатолий Федорук.

Отмечается, что Зеленский вручил Федоруку орден "За мужество" ІІІ степени.

В ходе посещения разрушенного моста через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп президент отметил, что его часть отремонтируют через несколько месяцев. Пока же, примерно через две недели, откроют временную переправу.

Зеленский также посетил разрушенный мост через реку Ирпень на трассе Р-30.

"Здесь для строительства временной переправы понадобится 10 дней, а полноценный ремонт продлится два-три месяца", – рассказали в ОПУ.

Массовые убийства в Буче и других городах, которые совершили российские оккупанты, Зеленский назвал геноцидом и пообещал, что власти Украины "не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников".

По мнению президента, Украине нужно поддерживать диалог с РФ на переговорах о прекращении войны, чтобы не терять людей. В то же время "мир не может быть без победы", добавил Зеленский. Чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для РФ, и для войны, резюмировал глава Украинского государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".

Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.

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