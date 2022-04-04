Зеленский пообещал в Буче поскорее вернуть к жизни освобожденные от российских оккупантов пригороды Киева

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Своими глазами увидел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Сделаем все, чтобы поскорее вернуть их к жизни", – написал Зеленский.

Глава государства побывал в центре предоставления гуманитарной помощи и пообщался с местными жителями, подчеркнул пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"У нас сильные, добрые и несокрушимые люди. В очередной раз в этом убедился во время общения в центре предоставления гуманитарной помощи в Буче", – поделился впечатлениями Зеленский в Facebook.

О гуманитарной ситуации в городе, ходе работ по поиску тел погибших, оценке ущерба, причиненного российскими оккупантами частному и коммунальному имуществу, и темпам восстановления города рассказал президенту мэр Бучи Анатолий Федорук.

Отмечается, что Зеленский вручил Федоруку орден "За мужество" ІІІ степени.

В ходе посещения разрушенного моста через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп президент отметил, что его часть отремонтируют через несколько месяцев. Пока же, примерно через две недели, откроют временную переправу.

Зеленский также посетил разрушенный мост через реку Ирпень на трассе Р-30.

"Здесь для строительства временной переправы понадобится 10 дней, а полноценный ремонт продлится два-три месяца", – рассказали в ОПУ.

Массовые убийства в Буче и других городах, которые совершили российские оккупанты, Зеленский назвал геноцидом и пообещал, что власти Украины "не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников".

По мнению президента, Украине нужно поддерживать диалог с РФ на переговорах о прекращении войны, чтобы не терять людей. В то же время "мир не может быть без победы", добавил Зеленский. Чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для РФ, и для войны, резюмировал глава Украинского государства.

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