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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Знаем о тысячах людей убитых и замученных, это и есть геноцид". Зеленский посетил Бучу и пообещал найти всех российских оккупантов, совершивших преступления

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Власти Украины не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех российских оккупантов, которые совершали военные преступления, отметил Зеленский (второй слева)
Власти Украины не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех российских оккупантов, которые совершали военные преступления, отметил Зеленский (второй слева)
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Украине уже известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами. Об этом 4 апреля на брифинге в ходе поездки в Бучу заявил президент Владимир Зеленский.

Общение главы государства с представителями СМИ транслировал Офис президента Украины в Facebook.

"То, что вы видите вокруг, то, что они сделали с этим современным городком, – это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным... Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид... Мы знаем о тысячах людей убитых и замученных с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети... Это и есть геноцид", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что "не рассматривает вариант", при котором Европе или миру "чего-то будет не хватать, чтобы наказать преступников".

"Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников. И это в принципе, я считаю, в пользу цивилизации, потому что если мы не найдем выход цивилизованный, то вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный выход", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1060074857920877/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".

Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.

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