"Знаем о тысячах людей убитых и замученных, это и есть геноцид". Зеленский посетил Бучу и пообещал найти всех российских оккупантов, совершивших преступления

Власти Украины не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех российских оккупантов, которые совершали военные преступления, отметил Зеленский (второй слева) Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Общение главы государства с представителями СМИ транслировал Офис президента Украины в Facebook.

"То, что вы видите вокруг, то, что они сделали с этим современным городком, – это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным... Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид... Мы знаем о тысячах людей убитых и замученных с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети... Это и есть геноцид", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что "не рассматривает вариант", при котором Европе или миру "чего-то будет не хватать, чтобы наказать преступников".

"Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников. И это в принципе, я считаю, в пользу цивилизации, потому что если мы не найдем выход цивилизованный, то вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный выход", – подчеркнул Зеленский.

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