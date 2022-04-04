"Знаем о тысячах людей убитых и замученных, это и есть геноцид". Зеленский посетил Бучу и пообещал найти всех российских оккупантов, совершивших преступления

Общение главы государства с представителями СМИ транслировал Офис президента Украины в Facebook.
"То, что вы видите вокруг, то, что они сделали с этим современным городком, – это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным... Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид... Мы знаем о тысячах людей убитых и замученных с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети... Это и есть геноцид", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что "не рассматривает вариант", при котором Европе или миру "чего-то будет не хватать, чтобы наказать преступников".
"Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников. И это в принципе, я считаю, в пользу цивилизации, потому что если мы не найдем выход цивилизованный, то вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный выход", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.