Зеленский пригласил Меркель в Бучу увидеть военные преступления РФ. Экс-канцлер ФРГ ответила, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным

Спикер Меркель отметила, что немецкий политик "поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году".
Таким образом экс-канцлер Германии ответила на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Он пригласил Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, что под Киевом, дабы увидеть последствия военных преступлений, которые за время оккупации города совершили российские военные.
"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", – сказал Зеленский.
Глава Украинского государства подчеркнул 3 апреля в день 14-й годовщины саммита НАТО, что тогда в Бухаресте был шанс убрать Украину из "серой зоны" между Альянсом и Россией, в отношении которой в Москве "полагают, что им здесь все позволено".
"За оптимистичными дипломатическими формулировками о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, могут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами", – заявил Зеленский.
Меркель, несмотря на свою позицию относительно НАТО, на фоне "зверств, которые становятся очевидными в Буче и других местах Украины", поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины", резюмировала спикер экс-канцлера ФРГ.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.