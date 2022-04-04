Зеленский пригласил Меркель в Бучу увидеть военные преступления РФ. Экс-канцлер ФРГ ответила, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным

Меркель "поддерживает свои решения" в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году, отметила ее пресс-секретарь Фото: EPA

Спикер Меркель отметила, что немецкий политик "поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году".

Таким образом экс-канцлер Германии ответила на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Он пригласил Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, что под Киевом, дабы увидеть последствия военных преступлений, которые за время оккупации города совершили российские военные.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", – сказал Зеленский.

Глава Украинского государства подчеркнул 3 апреля в день 14-й годовщины саммита НАТО, что тогда в Бухаресте был шанс убрать Украину из "серой зоны" между Альянсом и Россией, в отношении которой в Москве "полагают, что им здесь все позволено".

"За оптимистичными дипломатическими формулировками о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, могут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами", – заявил Зеленский.

Меркель, несмотря на свою позицию относительно НАТО, на фоне "зверств, которые становятся очевидными в Буче и других местах Украины", поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины", резюмировала спикер экс-канцлера ФРГ.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

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