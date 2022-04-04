Зеленский о мирных переговорах с Россией: Мы не хотим потерять больше людей, нужен диалог

Общение главы государства с представителями СМИ транслировал в Facebook Офис президента Украины .

"В любом случае на территории нашей страны точно будет мир. Украина не может жить в войне. Мы находимся в Европе в ХХI веке, мы стремимся к миру. Мы достойны его", – сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, "мир не может быть без победы". Она может оказаться в дипломатическом формате, подкрепленном боевыми шагами украинской армии, добавил глава государства.

"Боевые шаги наша армия демонстрирует, но мы не хотим потерять больше людей. Поэтому нужен тот или иной диалог", – отметил Зеленский.

По его мнению, чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для РФ, и для войны.

"Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они натворили... Если им есть чем думать, то пусть думают быстрее", – подчеркнул Зеленский.

Массовые убийства в Буче и других городах, которые совершили российские оккупанты, Зеленский назвал геноцидом и пообещал, что власти Украины "не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников".

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