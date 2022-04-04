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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о мирных переговорах с Россией: Мы не хотим потерять больше людей, нужен диалог

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Зеленский (третий справа) посетил Бучу 4 апреля
Зеленский (третий справа) посетил Бучу 4 апреля
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Украине нужно поддерживать диалог с РФ на переговорах о прекращении войны, чтобы не терять людей. Такое мнение 4 апреля на брифинге по итогам поездки в Бучу высказал президент Владимир Зеленский.

Общение главы государства с представителями СМИ транслировал в Facebook Офис президента Украины .

"В любом случае на территории нашей страны точно будет мир. Украина не может жить в войне. Мы находимся в Европе в ХХI веке, мы стремимся к миру. Мы достойны его", – сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, "мир не может быть без победы". Она может оказаться в дипломатическом формате, подкрепленном боевыми шагами украинской армии, добавил глава государства.

"Боевые шаги наша армия демонстрирует, но мы не хотим потерять больше людей. Поэтому нужен тот или иной диалог", – отметил Зеленский.

По его мнению, чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для РФ, и для войны.

"Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они натворили... Если им есть чем думать, то пусть думают быстрее", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1060074857920877/

Массовые убийства в Буче и других городах, которые совершили российские оккупанты, Зеленский назвал геноцидом и пообещал, что власти Украины "не будут делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Турции глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он подчеркнул, что Украина никогда на это не согласится.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталия и Германия. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.

Теги: Россия, Украина, убийство, переговоры, агрессия, геноцид, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, президент, брифинг, российские оккупанты
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