ЕС готов отправить совместные следственные группы для документирования военных преступлений РФ в Украине – глава Еврокомиссии

"Провела разговор с президентом Зеленским о жестоких убийствах мирных жителей в Буче и других городах Украины. ЕС готов отправить совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с Генеральной прокуратурой Украины", – написала она в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Провела розмову з Президентом @ZelenskyyUa про жорстокі вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах України. ЄС готовий надіслати спільні слідчі групи для документування військових злочинів у координації з Генеральною прокуратурою України. @Europol і @Eurojust підтримають.

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 3 апреля, подтверждены 1417 жертв и 2038 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.