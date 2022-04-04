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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель заявил, что российские власти несут ответственность за зверства, совершенные оккупантами в Киевской области

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Боррель: ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвинет работу над дальнейшими санкциями против России
Боррель: ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвинет работу над дальнейшими санкциями против России
Фото: EPA

Евросоюз осуждает военные преступления российских солдат против мирных жителей населенных пунктов Киевской области, которые находились под оккупацией РФ. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 4 апреля, его речь опубликовал сайт Совета ЕС.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в ряде освобожденных оккупированных украинских городов. Картины большого числа жертв среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Погромы в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле. Российские власти несут ответственность за эти злодеяния, совершенные в то время, когда они фактически контролировали этот район. На них распространяется международное право оккупации", – заявил он.

Боррель подчеркнул, что виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные государственные чиновники и военачальники будут привлечены к ответственности.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС поддерживает все меры для привлечения к ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине со стороны вооруженных сил России. В частности, речь идет о начатом прокурором Международного уголовного суда расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, а также работе комиссии по расследованию управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"ЕС оказывает помощь генеральному прокурору Украины и гражданскому обществу в сборе и сохранении доказательств военных преступлений. Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти тяжелые для всего мира часы. ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвинет работу над дальнейшими санкциями против России. Президент [РФ Владимир] Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить эту войну", – заявил Боррель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 3 апреля, подтверждены 1417 жертв и 2038 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Гостомель, Киевская область, Ирпень, Буча, Ворзель
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