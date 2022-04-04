Боррель заявил, что российские власти несут ответственность за зверства, совершенные оккупантами в Киевской области

"Европейский союз самым решительным образом осуждает сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в ряде освобожденных оккупированных украинских городов. Картины большого числа жертв среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Погромы в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле. Российские власти несут ответственность за эти злодеяния, совершенные в то время, когда они фактически контролировали этот район. На них распространяется международное право оккупации", – заявил он.
Боррель подчеркнул, что виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные государственные чиновники и военачальники будут привлечены к ответственности.
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС поддерживает все меры для привлечения к ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине со стороны вооруженных сил России. В частности, речь идет о начатом прокурором Международного уголовного суда расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, а также работе комиссии по расследованию управления верховного комиссара ООН по правам человека.
"ЕС оказывает помощь генеральному прокурору Украины и гражданскому обществу в сборе и сохранении доказательств военных преступлений. Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти тяжелые для всего мира часы. ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвинет работу над дальнейшими санкциями против России. Президент [РФ Владимир] Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить эту войну", – заявил Боррель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 3 апреля, подтверждены 1417 жертв и 2038 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.