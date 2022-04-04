"Ничего человеческого у нее больше нет". Ровинская прокомментировала заявление поддерживающей Путина матери после снимков из Бучи

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком".
Реагируя на заявление матери, ее дочь призвала подписчиков забыть о существовании Егоровой. Ровинская подчеркнула, что сознательно не дает ссылку на ее новый Telegram-канал, чтобы не рекламировать его.
"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели, прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила. Вывод? Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, во всем есть грань, – написала Ровинская. – Не ищите, просто забудьте. Для нее это единственное, чего она боится, – что ее забудут и не будут про нее говорить, и неважно, что. Поэтому забудьте, как ее зовут. Не пишите про нее, не обращайте внимания – никакого. Только так ей можно сделать больно".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Егорова вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022-го она публично сказала, что поддерживает Путина.
Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не приводить.
Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".