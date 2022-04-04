"Ничего человеческого у нее больше нет". Ровинская прокомментировала заявление поддерживающей Путина матери после снимков из Бучи

Ровинская о матери: Единственное, чего она боится, – что ее забудут и не будут про нее говорить Фото: sia_rovinska / Instagram

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком".

Реагируя на заявление матери, ее дочь призвала подписчиков забыть о существовании Егоровой. Ровинская подчеркнула, что сознательно не дает ссылку на ее новый Telegram-канал, чтобы не рекламировать его.

"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели, прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила. Вывод? Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, во всем есть грань, – написала Ровинская. – Не ищите, просто забудьте. Для нее это единственное, чего она боится, – что ее забудут и не будут про нее говорить, и неважно, что. Поэтому забудьте, как ее зовут. Не пишите про нее, не обращайте внимания – никакого. Только так ей можно сделать больно".

Скриншот: sia_rovinska / Instagram

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