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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поддерживающая Путина Егорова заявила, что вместе с детьми получила статус политических беженцев в Турции

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Егорова публично призналась, что поддерживает Путина
Егорова публично призналась, что поддерживает Путина
Фото: snezha_egorova / Instagram

Проживающая в Турции украинская ведущая Снежана Егорова 24 марта в Instagram сообщила, что она и ее несовершеннолетние дети получили статус политических беженцев в Турции.

"Я и мои дети получили статус политических беженцев. Отныне мы под защитой закона", – написала она, опубликовав изображение таблицы с надписью "Консульство Украины в Анталье". 

Егорова отключила возможность комментировать ее публикацию.  

Скриншот: snezha_egorova / Instagram
Скриншот: snezha_egorova / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Егорова вместе с детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022 года Егорова публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.

Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

12 марта Егорова жаловалась, что украинское консульство отказалось продлевать паспорта ее 10-, 12- и 15-летним детям. Ведущая назвала это "политическим преследованием".

Теги: война России против Украины, Снежана Егорова
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