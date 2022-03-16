"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени

"Привет, мои дорогие подписчики и подписчицы моего канала. Ребята, я все годы велась на российскую информацию. Поддавалась дезе русских и считала, что они вменяемые люди. Я всегда была уверена, что не могу ошибаться и для меня все очевидно. Но сейчас вижу обратное и знаю теперь, что они заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских. Это просто жесть. Но всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло. Украинцы! Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляют весь боезапас, и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро. Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом", – написано в публикации.
Этому посту предшествуют публикации, содержащие риторику российской пропаганды.
Антивоенное заявление Егоровой было размещено спустя сутки после того, как украинское консульство в Анталье (Турция) отказалось продлевать троим несовершеннолетним детям Егоровой загранпаспорта. Егорова в своем видеообращении на YouTube назвала это политическим преследованием. Спустя несколько часов после публикации ролика он был заблокирован администрацией YouTube за нарушение правил относительно "агрессивных действий и травли".
Страница Егоровой в Facebook, на которой она публиковала посты в поддержку Путина, в настоящее время также заблокирована.
Егорова вместе с детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022 года Егорова публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что, "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.
Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".