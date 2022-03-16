"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени

"Привет, мои дорогие подписчики и подписчицы моего канала. Ребята, я все годы велась на российскую информацию. Поддавалась дезе русских и считала, что они вменяемые люди. Я всегда была уверена, что не могу ошибаться и для меня все очевидно. Но сейчас вижу обратное и знаю теперь, что они заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских. Это просто жесть. Но всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло. Украинцы! Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляют весь боезапас, и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро. Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом", – написано в публикации.

Этому посту предшествуют публикации, содержащие риторику российской пропаганды.

Антивоенное заявление Егоровой было размещено спустя сутки после того, как украинское консульство в Анталье (Турция) отказалось продлевать троим несовершеннолетним детям Егоровой загранпаспорта. Егорова в своем видеообращении на YouTube назвала это политическим преследованием. Спустя несколько часов после публикации ролика он был заблокирован администрацией YouTube за нарушение правил относительно "агрессивных действий и травли".

Страница Егоровой в Facebook, на которой она публиковала посты в поддержку Путина, в настоящее время также заблокирована.