Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2022
 
Новости

"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
26 января Егорова публично призналась, что поддерживает Путина
26 января Егорова публично призналась, что поддерживает Путина
Фото: snezha_egorova / Instagram

15 марта в Telegram-канале проживающей в Турции украинской ведущей Снежаны Егоровой, которая ранее публично поддержала президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, появилась антивоенная публикация.

"Привет, мои дорогие подписчики и подписчицы моего канала. Ребята, я все годы велась на российскую информацию. Поддавалась дезе русских и считала, что они вменяемые люди. Я всегда была уверена, что не могу ошибаться и для меня все очевидно. Но сейчас вижу обратное и знаю теперь, что они заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских. Это просто жесть. Но всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло. Украинцы! Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляют весь боезапас, и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро. Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом", – написано в публикации.

Этому посту предшествуют публикации, содержащие риторику российской пропаганды.

Антивоенное заявление Егоровой было размещено спустя сутки после того, как украинское консульство в Анталье (Турция) отказалось продлевать троим несовершеннолетним детям Егоровой загранпаспорта. Егорова в своем видеообращении на YouTube назвала это политическим преследованием. Спустя несколько часов после публикации ролика он был заблокирован администрацией YouTube за нарушение правил относительно "агрессивных действий и травли".

Страница Егоровой в Facebook, на которой она публиковала посты в поддержку Путина, в настоящее время также заблокирована.

Контекст:

Егорова вместе с детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022 года Егорова публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что, "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.

Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

Теги: Владимир Путин, Турция, российская агрессия, война России против Украины, Снежана Егорова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
  Грозев: Исторического прецедента, в котором государь навязывает такую огромную цену своим боярам, как Путин, и они его оставляют на месте, я не нахожу
  Грозев: Исторического прецедента, в котором государь навязывает такую огромную цену своим боярам, как Путин, и они его оставляют на месте, я не нахожу
Алеся БАЦМАН
Война России против Украины. Главное
Война России против Украины. Главное
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
"Судный день от первого лица". ДДТ выпустила трек "Маленькая смерть". Видео
"Судный день от первого лица". ДДТ выпустила трек "Маленькая смерть". Видео
Onuka показала фото разрушенных российской армией украинских городов и защитников Украины
Onuka показала фото разрушенных российской армией украинских городов и защитников Украины
"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно". Ващук отказался комментировать лишение работающего в РФ Тимощука спортивных титулов в Украине
"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно". Ващук отказался комментировать лишение работающего в РФ Тимощука спортивных титулов в Украине
"Из опыта Второй мировой". Макаревич высказался о символе Z, используемом Россией в войне против Украины
"Из опыта Второй мировой". Макаревич высказался о символе Z, используемом Россией в войне против Украины
"Наше правительство и политическая культура исключительны в искусстве осторожности". Шон Пенн призвал закрыть небо над Украиной
"Наше правительство и политическая культура исключительны в искусстве осторожности". Шон Пенн призвал закрыть небо над Украиной
Аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отказались от торгов русского искусства
Аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отказались от торгов русского искусства
"Война пришла в наш дом". Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова с хозяевами уехал во Францию и рассказал, как Россия напала на Украину
"Война пришла в наш дом". Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова с хозяевами уехал во Францию и рассказал, как Россия напала на Украину
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны
Во время российско-украинской войны погиб каскадер "Сватов" Строкань
Во время российско-украинской войны погиб каскадер "Сватов" Строкань
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS